Coparticipación: los gobernadores afrontan una caída inédita en su principal ingreso y deberán profundizar el ajuste

Escuchar

Mientras peleaban con la Casa Rosada por las transferencias discrecionales, los subsidios a los colectivos o el Fondo de Incentivo Docente (FONID), los gobernadores recibieron este marzo la peor noticia. Los giros por la coparticipación federal de impuestos, que representan entre el 60 y el 80% de los ingresos para cualquiera de las 23 provincias, registraron una caída que prácticamente no tiene registros históricos y representa muchos más recursos que los que motivaron sus tironeos con el Gobierno nacional hasta ahora.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la coparticipación cayó 28% real contra marzo del año pasado. Para dimensionar la magnitud de la merma, históricamente la “Copa” puede caer 3, 4 u 8% en un mes muy malo. El motivo es la caída de la actividad económica que pegó de lleno en la recaudación de IVA y Ganancias, los dos impuestos coparticipables que explican el grueso de los giros a provincias.

Además, se suma el hecho de que ya no se cobra Ganancias a los asalariados de altos ingresos ni se reemplazó en el esquema de coparticipación por otro impuesto, como el PAIS, tal cual sugerían los gobernadores. “El mal desempeño en la recaudación del impuesto a las ganancias fue de -41% real interanual y de la recaudación de IVA -18% real interanual) según la información provista por DNAP. En conjunto la recaudación de IVA e IIGG habría registrado una caída real interanual del 26,5%”, explicó Nadin Argañaraz, economista jefe del IARAF.

La planilla del IARAF, con datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP)

Los datos de la recaudación de la AFIP en marzo se conocerán recién la semana que viene, en el primer día de abril, pero como los giros a provincias son diarios y los publica la DNAP (Dirección Nacional de Asuntos Provinciales) el IARAF y la consultora Politikón ya emitieron reportes, bastante similares, dando cuenta de esta caída. Además, para calcular la caída real (descontando inflación) se utiliza la estimación del IPC de marzo, ya que el dato oficial se conocerá en unas semanas.

Para Politikón es la mayor baja en al menos ocho años. Para el IARAF, son los giros más bajos en al menos nueve años. Pero ambos hacen estas comparaciones porque no existen registros más antiguos. “Podría ser la mayor baja interanual de la historia” , explicó Argañaraz a LA NACION.

El reparto de fondos de coparticipación quedó deteriorado cuando Sergio Massa eliminó el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría (asalariados) buscando aumentar sus chances de ganar las elecciones presidenciales y prometiendo a los gobernadores -que apoyaron la medida-, compensarlos una vez que llegara a la Casa Rosada. Una de las negociaciones de gobernadores con el presidente Javier Milei es como volver a tapar ese agujero en la coparticipación que dejó Massa.

Este récord negativo de marzo viene precedido por otras bajas mensuales también por encima de las caídas normales. En octubre pasado la “Copa” cayó 9,4% interanual; luego bajó 13,5% (noviembre); le siguió una merma de 18,5% (diciembre); otra baja de 11,5% en enero y una caída récord en febrero, de 18,2% que ahora quedó corta con el nuevo récord de marzo que explica casi un tercio de pérdida.

¿Cuánto dinero menos recibieron las provincias?

La provincia de Buenos Aires dejó de percibir en marzo 208.000 millones de pesos; Córdoba, $69.711 millones; Chaco 40.400 millones y Chubut 13.867 millones de pesos, según el cálculo de Politikón. Para dimensionar lo que significan estas cifras, muchas provincias pueden pagar más de la mitad de la masa salarial de sus empleados estatales con el dinero que dejaron de percibir por la baja en la Coparticipación.

Incluso el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, amenazó con cortar el suministro de petróleo reclamando una cifra que representaba algo menos que los 13.867 millones de pesos que dejó de percibir en marzo por la baja en IVA y Ganancias, según la estimación de Politikón.

La consultora Politikón estimó cuánto dejó de percibir cada provincia por la caída comparado con marzo de 2023.

La caída en la coparticipación obligará a los gobiernos provinciales a realizar mayores ajustes, según los especialistas. La principal y más inmediata variable de ajuste es recortar las obras públicas. Pero habrá otros impactos seguros, como los fondos que reciben los municipios. Las provincias reciben los recursos de coparticipación y los giran a su vez a sus municipios que también tienen a estos recursos como su principal caja.

Cada provincia tiene un reparto que puede variar entre el 12 y el 20 por ciento de lo que reciben de Coparticipación Nacional. “Tierra del Fuego es la provincia que más coparticipa a municipios con 26,1%” , explicó a LA NACIÓN el contador Cristian Castro, que estudia el tema de los giros a las comunas.

Pero además de las chequeras más flacas de los casi 1.300 municipios que hay en toda la Argentina, el otro rubro que sin dudas sufrirá un golpe fuerte es el de los salarios a los empleados estatales provinciales. “Así como el Gobierno nacional achicó el gasto por el recorte en las jubilaciones, los gobiernos provinciales lo harán con la masa salarial que es su principal rubro de gasto” , explicó Argañaraz.

“Las paritarias provinciales vienen con bastante atraso por la dificultades de las provincias de acordar aumentos que después no se pueden cumplir. De hecho en algunas provincias hay aún conflictos gremiales con algunos sectores por este tema”, explicó a LA NACIÓN el ministro de Economía de una provincia mediana, que pidió el off the record. El funcionario tiene gran experiencia ya que va por la tercera gestión a cargo de las finanzas de su provincia. “En 2016 con Macri tuvimos una caída pero no fue tan fuerte, porque además no se recortaron tanto los rubros no automáticos”, explicó.

Hay que tener en cuenta que a la baja en la coparticipación se suma el recorte a la obra pública y las transferencias no automáticas o discrecionales, los subsidios al transporte urbano, el FONID y otros rubros. Todos aquellos que normalmente motivan las gestiones de gobernadores en Buenos Aires y ayudan a definir sus alineamientos políticos.

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, durante la última reunión con los gobernadores Presidencia

El otro punto de ajuste para los gobernadores es conseguir más recursos vía más impuestos provinciales, como hizo Axel Kicillof en Buenos Aires con el Impuesto Inmobiliario.

Otras provincias, quieren imitar a CABA, Córdoba y Misiones y comenzar a cobrar Ingresos Brutos por los intereses que cobran los bancos por colocar el dinero en Leliq y Pases en el Banco Central. Los intereses por esos instrumentos, aún cuando se haya achicado el stock de Leliq (en favor de los pases, que crecieron), sigue explicando la mayor parte de la emisión del Banco Central que aún no se detuvo a cero, como quiere el Gobierno de Javier Milei.

La ciudad de Buenos Aires hizo punta con este impuesto en 2020 y a pesar de las presentaciones ante la Corte Suprema, el cobro quedó firme. Cada provincia calcula el proporcional de acuerdo a su población y/o estructura económica.