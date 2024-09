Córdoba: renunció al PAMI el libertario investigado por una presunta estafa a una pizzería

Escuchar

CÓRDOBA.– Federico Montes, dirigente libertario que responde al diputado nacional Gabriel Bornoroni, renunció de manera “indeclinable” a la titularidad de la delegación San Francisco del PAMI después de haber sido imputado por una presunta estafa a una pizzería con transferencias apócrifas . Montes es un armador de La Libertad Avanza en el departamento San Justo, en el sudeste de Córdoba.

El dirigente estuvo unas horas detenido y quedó en libertad ayer, después de que el viernes fuera denunciado por el dueño de una pizzería de San Francisco. La causa está a cargo de la fiscalía de Delitos Complejos que analiza las compras hechas por Montes y pagadas con transferencias que nunca llegaban al local . Hay, según fuentes judiciales, diez operaciones con esa modalidad. Montes llamaba por teléfono, hacía el pedido y después enviaba comprobantes apócrifos de pago.

Montes asumió en el PAMI de San Francisco en mayo último. En declaraciones a El Periódico, dijo que el enviar siempre el mismo comprobante a la pizzería fue una “equivocación en el uso de la aplicación” que enviaba los montos de dinero a otro comercio y no al que él compraba.

Después de comprometerse a pagar lo adeudado, apuntó que la difusión del caso obedece a una “operación política”. Reconoció que enviaba siempre la misma captura de pantalla como comprobante de pago porque “la tenía a mano”.

“Lo que pasó simplemente fue que tengo cargados en esta billetera virtual dos comercios que distan en una letra nada más, una que la razón social es una SRL y la otra es SAS. Entonces yo hacía las transferencias a la SAS, no a la SRL. Yo mandaba la misma captura de pantalla de siempre y si quedaba algún saldo lo pagaba de contado o me fijaba bien y se lo pagaba a la SRL”, detalló al medio local.

También sostuvo que “se nota que es una operación política porque me pegan a mí para darle magnitud al hecho y tenemos políticos como Cristina Kirchner con millones de dólares que no pueden declarar, con toda la corrupción de su gobierno y que sigue libre, nunca le pidieron su renuncia. No me estoy justificando, pero esto un error por cinco lomitos. Incluso colegas de La Libertad Avanza tiene causas mucho más graves y no fueron tan virales”, precisó.

Montes –abogado, con una maestría en Administración de Empresas, Economía y Negocios– fue elegido por Bornoroni para organizar a los libertarios en el departamento San Justo después de que hubiera una pelea interna, ya que antes, otro dirigente, Daniel Gallo, se había adjudicado ese rol.