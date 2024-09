El Gobierno se alió con el kirchnerismo en Diputados para frenar un proyecto que limita el poder de los sindicatos

Escuchar

En línea con el kirchnerismo, el Gobierno comunicó que no acompañaría el dictamen para reformar la ley de Asociaciones Sindicales que buscaba limitar el poder de los gremios. Por eso, dos horas antes de su convocatoria, se postergó una semana la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se esperaba avanzar con un proyecto común entre la UCR, Pro y la Coalición Cívica (CC) que buscaba modificar el modelo sindical, sobre todo en lo relativo a la recaudación y a la democracia interna de las organizaciones.

“Lamentablemente, el Gobierno cachetea a [Pablo] Biró -secretario general del gremio de pilotos de Aerolíneas Argentinas (APLA)- para la foto, pero después se da vuelta y se abraza a los Gordos de la Confederación General del Trabajo (CGT)”, consideró Martín Tetaz, diputado de la UCR y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo. Y chicaneó: “Es lamentable porque este es el cambio que necesita la Argentina: frenar la reelección de los sindicalistas, más libertad en las obras sociales, tansparencia en los fondos de los sindicatos. No sé cuál es el cambio que venían a hacer”.

Las iniciativas apuntan a determinar las condiciones para integrar los órganos directivos de los sindicatos, limitar los mandatos de los delegados, definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, incorporar el criterio de paridad de género y eliminar las “contribuciones solidarias” para los no afiliados, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad que es pactada en los convenios colectivos y que es hoy uno de los principales sostenes económicos de los gremios. Estas reformas son fuertemente resistidas por la CGT y las dos vertientes de la CTA, que ven amenazado como nunca antes su poder de caja y representación.

Sin el acompañamiento de los cinco libertarios que conforman la Comisión de Legislación del Trabajo -Pablo Ansaloni, Manuel Quintar, Marcela Pagano, Alida Ferreyra y Lorena Villavede-, se obstruyó la firma de un dictamen. Con 12 representantes, la CC, el Pro y la UCR necesitaban del aval del oficialismo para obtener la mayoría de los 31 miembros.

Los diputados del bloque de Unión por la Patria (UxP), que también ofician como dirigentes sindicales, rechazaron hoy los proyectos que apuestan a limitar y transparentar el poder de los gremios.

Según fuentes que presenciaron la reunión, los libertarios anunciaron su decisión de no acompañar durante la cumbre que ayer por la tarde celebraron en la Casa Rosada con sus aliados de Pro, el MID y otros bloques amigos. Sus colegas macristas, quienes trabajaron en la elaboración de un texto común, se sorprendieron de la decisión y apuraron una reunión de bloque en la que definieron sostener lo que venían trabajando. “Hay seis proyectos nuestros y al dictamen que ibamos a firmar hoy se incorporó todo lo que habíamos pedido”, señaló un referente de la bancada.

Palazzo y Pichetto coincidieron en oponerse a la reforma del modelo sindical Hernán Zenteno - LA NACION

“El Bloque Pro ratifica su apoyo al Proyecto de Ley sobre Democracia Sindical que será tratado en la Comisión sobre Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados”, confirmarmó la bancada que conduce Cristian Ritondo en un comunicado.

Por su parte, los libertarios solo atinaron a no quedar de la misma vereda que el kirchnerismo. “Es política”, sentenció un colaborador de Martín Menem, quien confirmó a LA NACION que los diputados libertarios que conforman la comisión no firmarían este mediodía el dictamen que se había consensuado con parte de los legisladores dialoguistas. “No es el momento, no podemos pelearnos con todos al mismo tiempo”, sumaron.

Según pudo saber LA NACION, Miguel Ángel Pichetto, jugó en línea con el oficialismo y evitó que avance la reforma sindical. El líder de Encuentro Federal fue el principal detractor de los cambios laborales que había impulsado el bloque radical durante la discusión de la Ley Bases.

Héctor Daer, titular de la CGT, cuando expuso en la comisión ante Tetaz y el resto de los diputados Santiago Oroz - LA NACION

El oficialismo justificó su decisión con el argumento de estar disconformes con la conducción de Tetaz, quien hace más de dos meses está al frente de la puesta en común de un texto que aglutine a los 26 proyectos en discusión. “Nunca nos llamó”, brama un referente del bloque libertario sobre el legislador radical, quien subrayó el vaivén de vínculo de la UCR con el Gobierno.

“Es un proyecto nuestro, nosotros impulsamos esta reforma”, señalan en el oficialismo. No descartan impulsar su propios cambios en el corto plazo. El primer intento del Gobierno fue en el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei, que está suspendido a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.

El rechazo de la UIA

No obstante, durante la última reunión de la comisión laboral, que duró casi nueve horas, surgió un punto en común entre un referente empresario y el sindicalismo. Tal como contó LA NACION, el abogado Juan José Etala, en representación de la Unión Industrial Argentina, rechazó el proyecto para regular los mandatos de los dirigentes sindicales por tratarse de “un aspecto institucional”. Etala, un abogado laboralista que asesoró al gobierno de Macri y representa a Mercado Libre en la pulseada legal con los Moyano, expuso delante de los diputados: “Somos respetuosos de la libertad y autonomía sindical. Entendemos que el sector empresario no puede involucrarse en los aspectos institucionales de dichas entidades, así como tampoco las entidades gremiales deben involucrarse en la representación de los empleadores. En tal sentido, el convenio 87 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo] establece que las organizaciones de trabajadores como de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y de elegir libremente sus representantes”. Un mensaje corporativo para blindarse del poder político.