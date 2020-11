Coronavirus en la Argentina. Alberto Fernández: "No le preguntamos a nadie qué ideología tiene la vacuna, no me importa quién la produce" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de noviembre de 2020 • 12:46

El presidente Alberto Fernández defendió hoy su decisión de avanzar con las negociaciones con la administración de Vladimir Putin para comprar 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus.

"No le preguntamos a nadie qué ideología tiene la vacuna, sólo si salva vidas. No me importa quién es el que la produce", enfatizó el jefe del Estado, quien se mostró entusiasmado con el eventual acuerdo con Rusia.

"Hoy es un día distinto porque sentimos que estamos más cerca de encontrar la solución al problema de la pandemia", dijo el Presidente.

Fernández reveló que el gobierno de Axel Kicillof inició antes que la Casa Rosada las negociaciones con Rusia para adquirir la vacuna. "La verdad es que la provincia había empezado antes que nosotros el vínculo con Rusia", sostuvo Fernández, al encabezar un acto para inaugurar obras de ampliación del edificio donde funciona el Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

Y apuntó contra las críticas de la oposición al acuerdo que discute la Argentina con Rusia: "Parece que alguno no se enteró que se terminó la Guerra Fría. Nos meten en una discusión que no nos importa", lanzó.

El mandatario dijo que después de la pandemia "habrá otra normalidad" en el país. "Una normalidad donde cada uno pueda desarrollarse, donde los argentinos tengamos trabajo y los empresarios inviertan y ganen; una normalidad donde el Estado de derecho se respete", exclamó.

En ese marco, el Presidente cuestionó el accionar de la Justicia durante la gestión de Mauricio Macri, mientras la Corte Suprema se prepara para definir el futuro de los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, y pidió que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma judicial que impulsa la Casa Rosada.

"Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto para la justicia federal", aseguró.

Y continuó: "La reforma no busca que yo ponga jueces amigos ni los traslade de un lado a otro y los ponga como subrogantes del juzgado que me conviene. Busca que tengamos jueces dignos, éticos y técnicamente preparados para que la ciudadanía tenga la justica que se merece".

El acuerdo

El Presidente ratificó anoche que el Gobierno "tiene la posibilidad de adquirir, entre diciembre y enero, 25 millones de vacunas Sputnik V" contra el coronavirus producidas en Rusia. La vacuna ya habría sido probada en 60.000 personas en ese país.

El mandatario contó detalles de la negociación con la administración de Putin. "La Federación Rusa, a través de su Fondo Soberano, se comunicó semanas atrás con nuestro Gobierno para saber si estábamos interesados en contar con una cantidad determinada de dosis de la vacuna, la cual se encuentra actualmente en un estadio avanzando de fase 3", reveló Fernández.

A raíz de esa propuesta, el jefe del Estado les ordenó a Vizzotti y Nicolini que viajaran a Moscú "para conocer los avances de esta vacuna, su seguridad y su capacidad para generar inmunidad".

El Gobierno confirmó que la vacuna será gratuita y se aplicará primero "a los grupos de riesgo, al personal sanitario y de las fuerzas de seguridad".

Conforme a los criterios de Más información