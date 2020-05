Coronavirus en la Argentina. Axel Kicillof: "Si en la Ciudad van a abrir los comercios, que no vaya a trabajar la gente de la provincia" Crédito: Prensa PBA

20 de mayo de 2020 • 12:25

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió hoy a cuestionar la decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , de flexibilizar la cuarentena obligatoria. Además, anticipó que hoy se reunirán con el presidente Alberto Fernández y Larreta para definir la extensión del confinamiento hasta el 8 de junio.

Kicillof dijo que no pretende "politizar" las diferencias por la estrategia para frenar el avance del virus y contó que intercambió hoy mensajes con Larreta para coordinar las medidas.

"Venimos intentando coordinar las actividades. Está la realidad objetiva de cantidad de casos donde se desarrolla la enfermedad. Esto no es culpa de Larreta, su gobierno o ministro de Salud", afirmó Kicillof, en diálogo con Radio 10.

Consultado sobre si Larreta debe dar marcha atrás con la flexibilización ante el aumento de casos de coronavirus, el mandatario respondió: "Eso lo decidirán ellos".

"Si en la Ciudad van a abrir los comercios, que no vaya a trabajar un montón de gente de la provincia de Buenos Aires. Nada de esto que digo es definitivo. Todo viene acompañado con medidas del gobierno nacional y provincial para acompañar a aquellos que han perdido los ingresos", planteó.

"Cuando hay dos zonas contiguas donde en de un lado hay más circulación que en el otro, la idea es que no haya intercambio viral. No es un invento mío, ni algo difícil de explicar. Si en el departamento de al lado de tu casa hay gente contagiada, no irías a tomar el té" , ejemplificó.

Kicillof remarcó que no planea por el momento bloquear los ingresos a la Ciudad, sino enducerer los controles en el transporte público. "Tratamos de que haya la menor circulación posible", dijo.

En el gobierno porteño consideran que la administración de Kicillof y el kirchnerismo están haciendo un "uso político" de los contagios en las villas. Remarcan que se detectan más casos en la ciudad porque hacen más testeos.

El gobierno porteño definirá esta semana si da marcha atrás con la apertura del confinamiento en el nuevo escenario de aumento de casos de los últimos días.