El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se refirió a la situación actual de la pandemia de coronavirus en el país y aunque destacó que no estamos en un momento de curva ascendente, sí dijo que la expectativa es que los casos diarios comiencen a bajar y que si eso no ocurre, desde el Gobierno deberán tomar "medidas más críticas".

"Cuando haya una semana que bajen los casos podremos decir que estuvimos en el pico. Es cierto que estamos amesetados y que si esta meseta no baja tendremos que tomar medidas más críticas", afirmó y agregó: "A este ritmo, no estamos más allá de 25 días de que se tapone el sistema".

En una entrevista con el diario El País, el funcionario del gobierno de Alberto Fernández destacó además que la Argentina tuvo ventaja por la experiencia que le dio Europa, en especial España e Italia. "Habida cuenta de que esta es una carrera que no solo es sanitaria, sino también política y económica, buscamos tener más tiempo. Fue importante lo que hicimos y cuándo lo hicimos. Incentivamos la producción local de respiradores y de reactivos. Durante la cuarentena aumentamos las camas de terapia intensiva un 50%".

"Le metimos al sistema de salud, para que no se cayeran las clínicas privadas, 30.000 millones de pesos (375 millones de dólares, al cambio oficial). El Estado les compró monitores, ropa, medicamentos; hicimos un esfuerzo brutal en un país que no tenía de donde sacarlo", explicó y sin embargo añadió: "Los terapistas están sobrecargados".

Sobre la vigencia del aislamiento social en la región del AMBA, y pese a las restricciones que aún continúan, García destacó: "Hemos decidido renunciar al miedo como campaña". Incluso comentó que la estrategia es decir desde el Gobierno "nos está yendo bien hasta ahora, no perdamos lo que hicimos".

El ministro también apuntó al cansancio de los argentinos frente a la cuarentena y señaló, como ayer la Organización Mundial de la Salud, a los jóvenes como responsables de los nuevos brotes que surgen. "Hay un cansancio. Me pasa a mí, hay días en que estoy enojado con la situación. Pero uno tiene que tratar de que no cambien las conductas, aunque sea complicado. Además, se debilitó la solidaridad generacional, los jóvenes saben que no les pasa nada y no se cuidan. Las últimas investigaciones de los nuevos focos nos dicen que son todos por una reunión".

Sobre la flexibilización del confinamiento, dijo: "Venimos aflojando desde hace mucho tiempo. Tenemos abierta la industria casi 100%, el comercio de una manera importante, la circulación basta salir a la calle para ver el movimiento que hay. Tenemos limitadas las clases, los cines, los restaurantes, pero eso siempre queda para el final".

Y respecto de la vacuna que comenzará a producirse en el país, indicó que si bien "no va a resolver que no haya virus, va a resolver la magnitud del impacto". Además, habló sobre los tratamientos que se investigan y dijo: "Una de las cosas que más me gustan de acá es el suero equino [para generar anticuerpos en enfermos]. En el Malbrán, que es público, ya lo estamos produciendo. Las pruebas que hemos hecho in vitro son monstruosas, tiene entre 50 y 200 veces más potencia que el suero hecho con plasma de personas recuperadas".

García no esquivó el lado político de la pandemia y opinó sobre la marcha que se realizó el pasado lunes en todo el país contra el Gobierno: "Lo que está pasando desde hace 20 días es que hay una diferencia grande entre los que tienen que gestionar, vengan de donde venga su signo político, y los que están del otro lado, que pueden decir lo que quieran".

A continuación, resaltó sobre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "Es un tipo inteligente y mide el consenso público. Que el ala dura, representada por Macri y asociados esté enojada con él, le viene bien. Además, que mientras él se reúne con el Presidente para gestionar, el otro (por el expresidente Mauricio Macri) esté en Mónaco, es una victoria".