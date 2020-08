El ministro de Salud Ginés González García Fuente: Archivo

Días después de una controvertida declaración del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, esta vez fue Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación. En declaraciones al canal TN, el funcionario se refirió a las restricciones que todavía pesan sobre los deportes individuales en el AMBA.

"El riesgo (de contagio) en un deporte individual, de un tipo solo, es mínimo. ¿Por qué no se habilita? Porque no lo pidieron. Los deportes olímpicos están todos habilitados. Todos, eh. No sé si habrán hecho (un pedido) a nivel de jurisdicción.Hasta ayer, o anteayer, que pregunté, no me había llegado. Si llega el pedido lo vamos a considerar. Es muy antipático decir que no. A mí me gusta el fútbol, me gustan los deportes, no quiero hacer el papel de malo, ni de dictador. Creo que hay cosas como el remo que no tienen demasiados inconvenientes. En el tenis el problema son los vestuarios", destacó González García en el programa "A dos voces".

Minutos después, el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, le respondió en las redes sociales a Ginés, y expresó: "con todo respeto le cuento que no sólo fuimos pioneros en la presentación de un Protocolo para la vuelta del deporte, sino que lo hicimos el 25 de abril, es decir hace casi 4 meses, y que el mismo fue aprobado por el Ministerio de Salud que usted dirige".

"Estas declaraciones dañan mucho a toda la familia del tenis argentino, y en particular a las que hacen de nuestro deporte su medio de vida, como por ejemplo los profesores de tenis, quienes no trabajan hace casi cinco meses. En nombre de la AAT y de todos los que amamos el tenis, le pido respeto y decisión para habilitar la actividad en el AMBA, tal como hicieron 20 provincias del país, sin sufrir consecuencias negativas. A disposición para reunirnos y explicarle aquello que considere necesario", agregó Calleri.

Las declaraciones de González García, que alegó que no le había llegado ningún pedido sobre el tenis, se produjo dos días después de que cientos de profesores de tenis y golf y otros deportes individuales se manifestaron frente a la Quinta presidencial en Olivos, en reclamo porque están sin posibilidades de trabajar desde hace cinco meses, con todos los clubes de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires cerrados por la cuarentena obligatoria, que impide la práctica de la inmensa mayoría de los deportes.

El enojo de los representantes de los deportes individuales se acrecentó después de que el Gobierno nacional aceptó darle vía libre para los entrenamientos a los equipos de primera división del fútbol, un deporte colectivo con mucha menos distancia social, incluso con varios jugadores que dieron positivo de Covid-19 antes de retomar las prácticas.