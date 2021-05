Coronavirus: Córdoba empieza a vacunar a mayores de 18 años con comorbilidades

CÓRDOBA.- Desde la próxima semana en la provincia de Córdoba se comenzará a vacunar contra el Covid-19 a los mayores de 18 años que presenten patologías previas. El anuncio lo hizo este sábado el vicegobernador Manuel Calvo. El gobernador Juan Schiaretti está con licencia médica tras la cirugía de un quiste en un riñón.

Calvo planteó que tras el lote de vacunas recibido en los últimos días, la Provincia está en condiciones de “comenzar a vacunar a los mayores de 18 años que presentan comorbilidades, a partir de la próxima semana”.

“Vamos a finalizar con la vacunación de todos los bomberos voluntarios y también se podrá concretar la vacunación de los docentes del nivel secundario que aún restan vacunar”, agregó. En la provincia hasta ayer había 735.905 personas con la primera dosis y 228.751 con la segunda. Los centros de hisopados provinciales y municipales extendieron horarios y el promedio diario de testeos ronda los 28.000 en las últimas semanas.

En la provincia, que en los últimos días superó los 4000 casos diarios de contagios de Covid-19, desde el próximo lunes regresan las clases presenciales con la modalidad de burbujas, a excepción del nivel secundario en poblaciones de más de 30.000 habitantes y sus áreas de influencia. Las actividades educativas periescolares quedan suspendidas en modalidad presencial.

La Mesa de Sindicatos Docentes –que agrupa a todos los existentes- rechazó la medida por “la gravedad del escenario de la pandemia en el presente”. Los gremios se declaron “en alerta, conscientes de la crítica situación sanitaria que atraviesa nuestra provincia a la fecha, y las alarmantes perspectivas para las semanas venideras”.

Las disposiciones de la Provincia se extienden hasta el 11 de junio e incluyen la restricción de la circulación fuera de la franja entre las 6 y las 20, salvo quienes estén habilitados como esenciales. Todos los comercios podrán abrir entre las 9 y las 19 y los bares y restaurantes de de 6 a 19 con protocolos y luego, hasta las 23, con modalidad delivery y take away. Los shoppings funcionarán entre las 9 y las 19 y los patios de comida sólo con take away y delivery. Los salones de fiestas, cerrados.

Las reuniones familiares serán de hasta 8 miembros no convivientes durante el lapso en donde hay libre circulación. Quedan suspendidas las reuniones sociales en ambientes públicos o privados. Incluye cumpleaños, casamientos, bautismos, nacimientos fechas conmemorativas, actos, entre otros.

Las obras privadas estarán permitidas dentro de los horarios habilitados para la circulación, manteniendo vigente los protocolos establecidos. El turismo grupal no se habilita como tampoco las competencias deportivas. Las actividades religiosas con hasta 30% de aforo.

Gimnasios y natatorios funcionarán desde las 9 a las 19, con protocolos y se permiten los deportes al aire libre.