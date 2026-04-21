Repunte inesperado: crece la demanda de vacunas contra el virus que paralizó el mundo

En las últimas semanas comenzó a percibirse un fenómeno inesperado en torno a una inmunización que, para buena parte de la población, había quedado relegada a un segundo plano: la vacuna contra el Covid. Sin volver a niveles de interés comparables con los de los años más críticos de la pandemia, la demanda mostró un repunte que llamó la atención. La particularidad es que ese movimiento no se observa con la misma intensidad en el circuito estatal, sino sobre todo en vacunatorios privados.

Fuentes de la cadena Vacunar señalaron que el número de aplicaciones pasó de unas 200 dosis mensuales a alrededor de 1200 por mes. El salto equivale a una suba del 500% y, aunque el volumen total sigue siendo reducido, resulta significativo porque sugiere un cambio de tendencia en un terreno que hasta ahora permanecía prácticamente estancado. Según indicaron desde Vacunar, este crecimiento está impulsado principalmente por la campaña antigripal.

En el sector privado, la opción disponible es Arvac, mientras que en el sistema público se continúa utilizando la vacuna de Pfizer. La diferencia central entre ambas radica en la forma en que “le enseñan” al sistema inmune a reconocer el virus.

La vacuna de Pfizer utiliza tecnología de ARN mensajero: en lugar de aportar directamente una parte del virus, introduce una instrucción genética para que las propias células del organismo produzcan, de manera transitoria, una proteína del SARS-CoV-2 —la denominada proteína Spike—. Esa proteína es la que activa la respuesta inmune. Se trata de una tecnología más reciente, que se desarrolló y aplicó de manera masiva por primera vez durante la pandemia.

Arvac, en cambio, se basa en proteína recombinante. En este caso, la vacuna contiene directamente esa proteína viral producida en laboratorio. Es decir, el organismo no debe fabricarla, sino que la recibe y genera defensas a partir de ese contacto. Se trata de una plataforma más clásica, utilizada desde hace años en otras inmunizaciones.

En la práctica, explicaron desde Vacunar a LA NACION, muchas de las personas que reciben una dosis contra el Covid en el ámbito privado lo hacen en el marco de la vacunación antigripal. Es decir, llegan para aplicarse la vacuna contra la gripe y, a partir de la recomendación del personal de salud, aceptan sumar también el refuerzo contra el coronavirus, especialmente si integran grupos de riesgo. En esos casos, la decisión no depende tanto de la percepción de una amenaza inmediata o de un aumento puntual de casos, sino de la idea de sostener una protección anual frente a una enfermedad que, aunque perdió centralidad en la agenda pública, sigue representando un riesgo para determinadas personas.

Ese renovado interés en los vacunatorios privados contrasta con la dinámica que se observa desde hace tiempo en el sistema público, donde la vacunación contra el Covid mantiene un ritmo mucho más apagado. De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, la campaña en 2026 avanza lentamente y está enfocada casi exclusivamente en dosis de refuerzo para poblaciones priorizadas, como mayores de 65 años, personas con comorbilidades y personal de salud.

Durante febrero se registró un crecimiento moderado en la cantidad de dosis aplicadas, en línea con esa estrategia de refuerzos periódicos. En marzo y abril, en tanto, la evolución se mantuvo relativamente estable, sin saltos marcados ni aceleraciones significativas. En abril se administraron decenas de miles de dosis en todo el país, con un promedio diario bajo en comparación con los registros de etapas anteriores. El dato confirma que la campaña continúa en marcha, aunque en una escala mucho más acotada y ya no como respuesta masiva a una emergencia, sino como parte de una política focalizada en la prevención de cuadros graves en los grupos de mayor vulnerabilidad.