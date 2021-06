Coronavirus en la Argentina: Juntos por el Cambio exige que ingresen “con urgencia” los respiradores donados por Lionel Messi

Luego de conocerse que la Fundación Messi donó 32 ventiladores mecánicos que están varados en el depósito del aeropuerto de Rosario a la espera de la habilitación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para poder ser distribuidos y usados en los hospitales de esta ciudad, el diputado de Juntos por el Cambio por Santa Fe, Federico Angelini, presentó un Proyecto de Resolución en el que le pide al Poder Ejecutivo Nacional que autorice “con urgencia” el ingreso al país del equipamiento médico donado.

“Es inconcebible que estén hace 10 meses archivados, teniendo en cuenta el crítico escenario sanitario que está atravesando el país”, afirmó Angelini y agregó: “No podemos permitir que en momentos donde se necesitan más que nunca todos los recursos médicos, estos respiradores no estén al servicio de los ciudadanos”.

Los ventiladores mecánicos donados la Fundación Messi fueron adquiridos, según la información que difundieron en su momento, en la fábrica de autos Seat en España, que desarrolló en medio de la pandemia esta tecnología que se llama OxyGEN. El problema es que la Anmat no avaló aún el uso de este tipo de insumos médicos para utilizarlos en el país.

“El Gobierno está más preocupado y ocupado en su agenda paralela de prioridades y sigue sin establecer un plan sólido de gestión contra la pandemia, mientras en Santa Fe, por ejemplo, tenemos colapso sanitario”, dijo Angelini en su cuenta de Twitter.

Por eso, ante la noticia de que los respiradores están archivados en el Aeropuerto de Rosario, PRESENTÉ UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN para pedirle al Poder Ejecutivo que se autorice con urgencia el ingreso al país de este equipamiento médico, que es de vital importancia. — Fede Angelini (@fangelini) June 9, 2021

Según el diputado y vicepresidente del Pro, la noticia de los respiradores demorados en la aduana cae como un balde de agua fría, a la que hay que agregarle “los vacunatorios VIP y el ensañamiento del Gobierno contra Pfizer, que hubieran permitido contar con mayor cantidad de vacunas a tiempo y lamentar, seguramente, muchas menos muertes”.

“Todos estos lamentables episodios muestran, una y otra vez, que el Gobierno no solo no te cuida, sino que además está preocupado y ocupado en, lo que considera, son otras prioridades. De hecho, la diputada del Frente de Todos, Mara Brawer, sostuvo que Argentina hoy ´no necesita´ de las vacunas Pfizer, lo que ratifica que el oficialismo sigue viviendo en una realidad paralela que no le permite establecer un plan o rumbo sólido en la gestión contra la pandemia”, resaltó Angelini.

LA NACION