Amplio rechazo social a la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema, según una encuesta de Synopsis

La postulación del juez federal Ariel Lijo para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJN) dispuesta por el presidente Javier Milei genera un amplio rechazo social, según una encuesta que realizó la consultora Synopsis. El 75,5% de los encuestados que sabe quien es Lijo tiene una opinión negativa de su nominación, mientras que sólo poco más del 24% valora de manera positiva la postulación. Se trata de un relevamiento de 1.236 casos en todo el país realizado por la consultora entre el 10 y el 16 de abril.

Los votantes de Patricia Bullrich castigan con énfasis la intención del Gobierno de que Lijo llegue a la Corte Suprema. Un 83,5% de los encuestados que votaron a la actual ministra de Seguridad en 2023 rechaza al juez federal. Solamente es superado por el 91,2% que genera entre quienes votaron a Sergio Massa.

Los votantes de Milei, por otra parte, no ven con malos ojos la decisión del mandatario. El 34,2% la rechaza frente a un 65,8% que la valora de manera positiva. Un 38,7% considera que es “buena” y el 27,1% restante la define como “muy buena”.

El porcentaje de encuestados que no conoce a Lijo o que se abstuvo de responder es elevado. Un 33,5% contestó que no lo conoce o no está al tanto y otro 16,3% “no sabe/no contesta”, lo que da un total de 49,8%. En ese sentido, Lijo cuenta con una valoración negativa total de 37,9%, con un 25,1% que la considera “muy negativa” y el restante 12,8% que sostiene que es “negativa”. El restante 12,3% respalda la nominación -un 7,1% cree que es “muy buena” y el otro 5,2%, “buena”-.

García Mansilla

Los números del otro candidato del Gobierno a la CSJN, Manuel García Mansilla, son notablemente mejores que los de Lijo. Entre quienes lo conocen, un 47% tiene una buena o muy buena valoración y el 53% restante está en contra de su postulación.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral cuenta con un mayor desconocimiento en relación a Lijo: el 73% no sabe quién es. Del 27% que sí lo conoce, la valoración negativa es apenas superior que la positiva: un 14,3% frente a un 12,6%.

García Mansilla Captura de Video

A diferencia del magistrado federal, la postulación de García Mansilla es bien valorada por los votantes del exJuntos por el Cambio: un 57,6% lo apoya ante un 42,4% que lo rechaza. La adhesión que cosecha entre quienes sufragaron por Milei también es marcadamente mayor a la de Lijo. El 93,8% respalda al jurista de la Universidad Austral.

Acaso por sus posiciones abiertamente conservadoras, García Mansilla es más cuestionado que Lijo por los votantes de Massa, según la encuesta. El 93,5% repudia la intención de Milei de ubicar al titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Austral en el máximo tribunal. La decisión, sin embargo, le compete al Senado, que deberá aprobar con dos tercios las postulaciones. Si el Gobierno no consigue esa mayoría, entonces las nominaciones caerán.

