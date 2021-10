“Actitud expectante”: la Sociedad Argentina de Pediatría pide al Gobierno que muestre la evidencia científica que respaldó el uso de Sinopharm en chicos desde los 3 años

“Nos sorprendió a todos. No fuimos previamente informados ni consultados. Sabemos que la vacuna Sinopharm se está aplicando a los más chicos en China y otros países del Sudeste asiático. Que hay datos publicados de fase 1 y fase 2, pero aún no hay publicación sólida de fase 3, y es lo que estamos esperando. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) siempre va a respaldar la vacunación pediátrica por tres cuestiones básicas: para la protección de la salud de los chicos, para fortalecer la inmunidad de rebaño y para robustecer la presencialidad en las aulas. Pero con Sinopharm tenemos una actitud expectante hasta tanto no contemos con toda la información al respecto de su seguridad, su eficacia y su efectividad en los más chicos”, señaló, contundente, la doctora Elizabeth Patricia Bogdanowicz, médica infectóloga y miembro de la SAP.

A partir de hoy, la provincia de Buenos Aires habilitó la inscripción online para que los niños y niñas de 3 a 11 años puedan vacunarse contra el coronavirus, luego de que ayer el Gobierno anunció que fue emitida una autorización de la Anmat para utilizar la vacuna china Sinopharm en esa franja etaria. “El registro en el plan de vacunación público, gratuito y optativo se realiza desde la web vacunatepba.gba.gob.ar o a través de la aplicación Vacunate PBA”, precisó el gobierno bonaerense a través de un comunicado.

Como sucedió a principios de esta semana, cuando la Ciudad habilitó el empadronamiento para vacunar a los adolescentes de 12 a 17 años y sin patologías previas, los pediatras recibieron un aluvión de consultas. “Mensajes por WhatsApp, llamados al consultorio y mails, todos preguntando por la vacuna”, cuenta Guillermo Goldfarb, médico del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Pero a diferencia de las respuestas que los pediatras de cabecera ensayaron estos días, donde recomendaban fuertemente la vacunación de los chicos sanos de entre 12 y 17 años e intentaron despejar dudas a las familias que tenían alguna inquietud sobre la inoculación con las dosis de Pfizer y Moderna, que se están aplicando a este segmento de la población, el escenario ahora es otro.

“El anuncio de ayer cambia el escenario –advierte Goldfarb–. En este sentido, entiendo que habría que esperar la evaluación de los cuerpos colegiados, como la SAP y la Comisión Nacional de Asesoramiento e Inmunizaciones (Conain), para validar la indicación de la vacuna en este grupo. Es mi opinión personal, y es lo que estoy recomendando a mis pacientes, para avanzar a paso firme cuando tengamos la suficiente información”.

Como presidente de la SAP, el doctor Omar Tabacco, convalida las opiniones de sus colegas, y reconoce que el anuncio que hizo el Gobierno los tomó por sorpresa. “En breve vamos a difundir un documento donde fijamos nuestra posición en tres puntos. Sabemos que la vacunación es importante, primero, por la salud de los chicos, porque si bien la mayoría ha desarrollado formas leves de la enfermedad, hay casos que han evolucionado mal. Segundo, porque desde el punto de vista epidemiológico también es clave bloquear la circulación comunitaria del virus. Por último, desde una mirada pediátrica apoyamos la presencialidad en las aulas, que ha costado muchísimo, y con el objetivo de preservarla es necesario que toda la comunidad educativa esté vacunada. También los alumnos”, dice Tabacco. Y concluye: “Estamos a favor de la vacunación por debajo de los 12 años, pero al igual que sucedió con el resto de los segmentos etarios, creemos conveniente empezar por los chicos que tienen alguna patología o comorbilidad, y después incorporar a los niños y niñas sanos”.

Tabacco, además, señala que desde la SAP esperan cuanto antes poder acceder a la evidencia científica que permitió que la Anmat pudiera autorizar el uso de emergencia de la vacuna Sinopharm en los niños al Ministerio de Salud de la Nación . “No disponemos de los resultados de los ensayos clínicos correspondientes. Tengo entendido que se han basado en informes provistos por Sinopharm, pero como aún no fueron presentados antes la Conain no tenemos acceso”, concluyó el pediatra.