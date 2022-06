Covid en Buenos Aires: Fernán Quirós habló sobre los lugares en los que es “deseable” continuar con el uso del tapabocas

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, anunció formalmente este jueves que el uso de barbijo ya no es obligatorio en los lugares cerrados de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo anticiparon ayer a LA NACION fuentes del gobierno capitalino. Aún así, describió como “deseable” mantener la protección en determinados espacios para prevenir posibles contagios de Covid y otras enfermedades.

Durante la conferencia de prensa semanal sobre la situación sanitaria en la Capital Federal, el ministro informó que el distrito lleva más de 14 días con “descenso sistemático de los casos” de coronavirus. “La cuarta ola de Ómicron en la Ciudad está completando su recorrido”, sostuvo y agregó: “Y por eso hemos tomado la decisión de pasar de la condición del uso de barbijo obligatorio a recomendado en los interiores. Eso significa que seguimos recomendando el uso de barbijo en los interiores mal ventilados donde uno está mucho tiempo, pero las personas tendrán la autonomía para decidir”.

Tras ello, insistió: “Lo que nosotros decimos es: sería deseable que todos, sobre todo cuando entran en lugares cerrados mientras completamos el período invernal, usen el barbijo. Lo que estamos diciendo es que ya no tiene obligatoriedad, pero eso no quiere decir que no sea recomendable seguir usándolo, no solamente por el Covid”.

Con relación a la situación del coronavirus en la jurisdicción, remarcó: “La curva de casos está cediendo de manera muy clara y el grado de vacunación es altísimo, lo que ha generado que esta última ola haya provocado muy pocas situaciones de gravedad”. A continuación, explicó que actualmente la pandemia se encuentra en una etapa de transición en la que empiezan a aparecer olas periódicas de casos mayoritariamente leves, por lo que es necesario “construir ciudadanía” para que cada quien pueda cuidarse “con información y de manera autónoma”.

“Como decimos permanetemente, las personas ya saben que cuando están con algún síntoma se tienen que cuidar, y si tienen que salir de la casa ponerse barbijo. Y en el caso de aquellas que tengan alguna dificultad o quieran cuidarse aún más, es recomendable usar el barbijo en los lugares con muchas personas y en lugares cerrados”, indicó.

Vacunación contra el Covid

Con relación a la campaña de vacunación contra el Covid, el Ministerio de Salud de la Ciudad informó que ya se aplicaron en el distrito más de 8.6 millones de vacunas. “El 97% de los vecinos cuenta con al menos una dosis, el 95% se aplicó la segunda y ya se administraron 2.836.873 dosis de refuerzo”, indicó el organismo en un comunicado.

Además, se recordó que desde fines de mayo se empezó a aplicar la segunda dosis de refuerzo a todos los vecinos mayores de 45 años y a los mayores de 18 años que cumplan con el intervalo mínimo establecido desde su primer refuerzo. La atención en los centros de vacunación es con turno previo y no es necesario volver a empadronarse.

“Las citas son otorgadas vía mail, WhatsApp y SMS. Una vez que se los contacta los vecinos pueden seleccionar la fecha, la hora y el lugar de preferencia por medio de un link personalizado. Al asistir al turno, deben presentar el DNI junto con el carnet de vacunación utilizado en las instancias anteriores”, recordaron las autoridades.