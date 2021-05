Covid. Kicillof pide intensificar controles, preocupado por el rebrote de contagios

LA PLATA.- La curva de descensos de contagios frenó y volvió a picar en punta en la provincia de Buenos Aires. El rebrote se da en un nivel de ocupación de camas alto, en torno del 73 por ciento. Este es el motivo por el cual el equipo del gobernador Axel Kicillof pide intensificar controles a las restricciones, desde el viernes próximo.

Kicillof no pide el regreso a fase uno pero sí aumentar controles para que se cumplan las actuales medidas de cuidado. Espera- además- que Ciudad suspenda finalmente las clases en busca de una mayor equidad en todo el AMBA. Su Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, que recordó un DNU vigente donde se dispone la enseñanza virtual en los distritos en alerta epidemiológica. “Lo peor que se puede hacer es sumergirse en la anarquía”, advirtió.

Kicillof no pedirá una vuelta a fase uno. Pero no tiene buenas noticias para propiciar aperturas en este territorio. La caída del 18 por ciento en los contagios que se registró a partir de que se resolvió cerrar escuelas y restringir circulación en abril, disminuyó luego del 8 por ciento en mayo. Pero esta baja en los contagios no se profundizó. La última medición arrojó una curva contraria, con un aumento de casos promedio del 3,5 por ciento, por semana.

“Ha parado de bajar la curva y está aumentando. A expensas del interior provincial. Y con un número altísimo aún en la provincia” -explicó el ministro de Salud, Daniel Gollán-. “Fíjense los descensos: teníamos bajas del 18 y 8 por ciento. Y esta semana ya tenemos un aumento del 3,5 por ciento”, aseguró el funcionario.

Las expectativas de una caída más veloz están terminadas al día de hoy. “Venimos con un nivel de aumento de casos que ayer se volvió a constatar”, expresó el ministro. En el pico de la segunda ola era 11.740 los casos promedio diarios por semana, a mediados de abril cuando comenzaron las restricciones.

Luego los últimos días de abril bajó a 9.700. En los primeros días de mayo los contagios intersemanales bajaron a 8.900. Hubo un rebrote a 9.200 promedio diario por semana.

“Veníamos con un descenso, que se ha detenido” dijo Gollán. El ministro deslizó que es razonable considerar que la segunda ola recién pasará cuando se llegue a un promedio de 7.000 casos promedio diario por semana. “Claramente en ese número estaríamos más cómodos”, dijo el ministro de Salud.

Vacunas

Para acelerar el proceso la provincia de Buenos Aires esperar poder avanzar más rápidamente con el esquema de vacunación. El Senado de la provincia de Buenos Aires habilitó hoy al gobernador Kicillof a hacer compras de vacunas y ya hay conversaciones, según la Provincia firmes y avanzadas, con seis laboratorios.

“La compra es un proceso muy complejo. Nosotros empezamos el año pasado a los 4 días de que Vladimir Putin anunciara que se aprobaba la Sputnik V, en videoconferencia. Desde ese momento tratamos de conseguir para la provincia y para el país todas las vacunas aprobadas y certificadas por nuestras autoridades”, dijo Bianco.

“Hemos entablado no menos de 20 contactos para conseguir otras vacunas. Lo único que se puede avanzar son las negociaciones oficiales con laboratorios. No dejamos de hablar con ninguno. Hoy nos mantenemos en negociación con seis laboratorios. Algunos con situación muy encaminada. Estamos esperando que se apruebe la ley para avanzar”, dijo Bianco.

“Estamos trabajando con gobierno nacional y lo hacemos en forma coordinada con Cecilia Nicolini y otros funcionarios que se dedican a compra de vacuna. Hay que tener en cuenta que para avanzar en la compra de una vacuna aprobada en situación de emergencia hay que firmar acuerdos de confidencialidad, aprovisionamiento, vigilancia farmacológica y control de calidad- dijo el Jefe de Gabinete-. Somos funcionarios públicos, tenemos responsabilidades penales y no se puede comprar vacunas en todos lados. Todo lleva su tiempo y controles de calidad. Vamos a seguir trabajando para tener vacunas de todos los laboratorios y todos los orígenes posibles”, cerró.

