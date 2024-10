Crece la polémica en La Rioja por la expropiación a Ramón Díaz y le arman una reunión con Javier Milei

Escuchar

CÓRDOBA.- Con el paso de las horas y la trascendencia nacional de la aprobación por parte de la Legislatura de La Rioja de la expropiación de 4.586 hectáreas del exfutbolista Ramón Ángel Díaz, actual el director técnico del Corinthians, de Brasil. La oposición, representada solo por cuatro diputados, rechazó la propuesta del oficialismo alineado con el gobernador Ricardo Quintela e incluso subrayó que la propiedad privada es inviolable si no quedan “claramente” establecidas las causas de la expropiación.

Díaz habló con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem -ambos son riojanos- para acordar una reunión con el presidente Javier Milei. “Hablé con Ramón Díaz, y me expresó una sensación de frustración, la misma que podría sentir cualquier inversor que quiera invertir en el país. La percepción es que, en cualquier momento, un grupo de personas se junta, levanta la mano y decide que lo que es tuyo, ahora es de ellos. En su caso, se trata de un campo de 4.700 hectáreas que había comprado en 2001 o 2002, en el cual ya había invertido para realizar obras de acceso al agua”, dijo el diputado a TN.

Quintela tiene un enfrentamiento declarado con Milei y con Martín Menem, quien fue candidato a gobernador de La Rioja en las últimas elecciones. Y que podría repetir la postulación en 2027.

Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja

Gabriela “Kelina” Rodríguez, diputada provincial de la UCR e integrante de la comisión de Vivienda y Tierra, fue la autora del dictamen de minoría en rechazo de la expropiación: “En la discusión planteamos claramente que faltaban determinar explícitamente las causas de la decisión y también el precio. Esos puntos son exigidos por la propia legislación riojana. Lamentablemente aquí las expropiaciones son moneda corriente”, explicó a LA NACION.

La legisladora precisó que en su provincia, por iniciativa de Quintela, existe una ley “de características chavistas, que le permite al Estado expropiar inmuebles que, según su criterio, no se estén usando con fines productivos, por ejemplo” .

El diputado oficialista Carlos Machicote dio a entender que a Díaz le pagarían, en dólares, una cifra similar por la que él las compró en 2003. “Recuperaría lo de él, no ganaría ni perdería nada”, resumió. El Estado riojano vendió ese campo en 2003 -el gobernador era Ángel Maza- por 75.000 pesos que equivalían a 26.785 dólares. Los oficialistas ayer indicaron que la hectárea estaba a 15,80 pesos y, en dólares, a 5,84.

Esas eran las piletas termales en Los Mogotes.

El proyecto aprobado indica que las tierras “serán destinadas a ejecutar políticas públicas de fortalecimiento turístico, económico y cultural”. Verbalmente Machicote sostuvo en la sesión que el agua de vertiente que hay en esas hectáreas se usaría para proveer a los pobladores de Los Mogotes y llevar a Los Llanos, se trata de dos zonas con crisis hídrica crónica en La Rioja.

La presidenta de la Cámara, Teresita Luna, fue quien ayer dijo que las tierras fueron vendidas “a un precio irrisorio con la posibilidad de un desarrollo que generara puestos de trabajo”. Rodríguez coincide con que el monto pagado suena ilógico, pero destaca que la operación la hizo el Estado, “la vende un escribano del Gobierno; no hay ley de desafectación de los bienes. Eran del Estado provincial, ahora inscriptos a nombre de Díaz”. Es decir, también en la operación original hay desprolijidades.

El exfutbolista es nacido en La Rioja, siempre hizo pública su admiración por el expresidente Carlos Menem; aunque se fue de su provincia hace décadas suele regresar a una casa que tiene en la zona de la Quebrada para reunirse con amigos. En 2014 cuando Mauricio Macri hacía su armado nacional le ofreció que fuera candidato a gobernador. “Me junté a tomar un café con él y me propuso ser gobernador, pero es algo difícil porque me gusta mucho el fútbol. Tengo mucho conocimiento de lo que hago y hacer algo de la política es muy difícil, tenés que tener experiencia, mucho conocimiento, conocer muy bien tu provincia. Yo estuve mucho tiempo afuera”, señaló entonces Díaz.

En una Legislatura de 36 miembros, los de la oposición son Rodríguez y Gustavo Galván de la UCR; Nadina Reynoso (PJ disidente) y Liliana Medina de la La Libertad Avanza, que vienen trabajando de manera conjunta y votando en grupo.

En las tierras expropiadas a Díaz supo haber un complejo hotelero -ahora abandonado-que aprovechaba las aguas termales; hay unas vertientes y entre 1992 y 1996 un yacimiento de uranio que fue explotado por la empresa Uranco.

Galván indicó a este diario, que en la sesión anterior a la de ayer, también expropiaron tres inmuebles en la ciudad capital, “dos de ellos en pleno centro, y de muy alto valor inmobiliario, también argumentando como finalidad, el turismo y otro como archivo del Museo de la Memoria. ¿Cuál sería la utilidad pública en esos casos?”. También aporta que “nunca se cumplió” con el objetivo planteado hace tres años (crear canchas para diversos deportes de uso social) cuando se expropiaron las tierras del Golf.

“Las indemnizaciones las tiene que pagar la Provincia, la que supuestamente no tiene dinero, esta en default e imprimiendo cuasi monedas”, sostiene el legislador.

Ramón Díaz en otro campo de su propiedad en Urdinarrain, Entre Ríos, cerca de Gualeguaychú Marcelo Fiori

Julio Cabrera, amigo de Díaz y quien está a cargo del campo, contó a Plataforma Fénix que hace varios días le avisó al entrenador sobre el proyecto de expropiación y que la respuesta fue que se ocuparía en cuanto pudiera. Detalló que hacen olivos, viñedos y melones “no mucho porque no hay agua” y aclaró que no los venden, los regalan. “A Ramón no le gustaría que se vendan”, dijo.

Según señaló, las aguas termales que hay son “de baja temperatura, no son calientes como en otros lados”. Apuntó que Díaz alguna vez planteó en la intimidad quería hacer cabañas, pero después no se avanzó porque no están dadas las condiciones. “El lugar tiene agua no potable, de vertiente, media salada. Nos pidieron utilizar para unas parcelas y los dejamos. Incluso algunos ganaderos. Siempre de buena onda”, sostuvo.

La diputada Luna ayer se refirió a que Díaz en vez de invertir en La Rioja lo hizo en Entre Ríos. Allí tiene un campo ganadero, La Oración, a 13 kilómetros de Urdinarrain.