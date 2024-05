Crisis con España: el bombardeo de tuits de Javier Milei para responder a la queja del gobierno de Pedro Sánchez

Escuchar

Lejos de las formalidades de la diplomacia, Javier Milei bombardeó desde su cuenta de la red social Twitter (X) cientos de mensajes escritos en general por simpatizantes libertarios para responder a la dura declaración que le dedicó el gobierno de España por haber tratado de “corrupta” a Begoña Gómez, la esposa del presidente socialista Pedro Sánchez.

Los retuits de Milei -su forma habitual de validar públicamente una posición- amplifican las acusaciones de corrupción y el desprecio a Sánchez, celebran la repercusión del discurso presidencial en la convención del partido VOX en Madrid, atacan de mil maneras al socialismo y recuerdan, como justificación, las recientes críticas políticas y personales de ministros españoles al líder libertario.

Un relevamiento de LA NACION muestra que durante todo el domingo republicó 1291 mensajes de usuarios afines a sus ideas, entre retuits y “me gusta”. Un número inusualmente alto, incluso para él. La actividad de su cuenta en la red social que pertenece a Elon Musk se disparó después del discurso que dio en la cumbre de VOX, donde pronunció la frase que desató el conflicto diplomático con España. Tuvo más de 1000 interacciones en las 13 horas posteriores a su intervención: buena parte de ellas ocurrieron mientras volaba hacia la Argentina en el avión presidencial.

“El rugido de un león no lo silencia y NUNCA lo silenciara un MENTIROSO y hoy quedó demostrado”, pone un mensaje del usuario DiegoMac227 que reposteó Milei. Es uno de sus trolls favoritos, hasta el punto de que el domingo le avaló 77 tuits. En uno de ellos se leía: “Hoy Sánchez entendió la frase: No me pises”. Y lo acompaña la imagen de una víbora y un arma (símbolo usado por militantes ultraderechistas de Estados Unidos).

El rugido de un león no lo silencia y NUNCA lo silenciara un MENTIROSO y hoy quedó demostrado.#pedroVigilaATuEsposa pic.twitter.com/t7AIv3fKMd — Escuela Austriaca de Economía 🇦🇷 (@DiegoMac227) May 20, 2024

Minutos después, amplificó una publicación de La Derecha Diario (propiedad de su asesor Fernando Cerimedo) que se titula: “La Dama Corrupta: De qué delitos se la acusa a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, que ponen en vilo al Gobierno español”.

El señalamiento de Milei a Gómez refiere a una serie de publicaciones en medios de comunicación sobre presunto tráfico de influencias con grandes empresas. Un juzgado de Madrid abrió una causa judicial, pero la esposa de Sánchez no está imputada ni ha sido citada a declarar. El presidente del gobierno español acusa a la ultraderecha de valerse de noticias falsas para incriminar a su mujer y atacarlo a él. A finales de abril amagó con renunciar por el “hartazgo moral” que le generaba la situación. Se tomó cinco días de reflexión antes de anunciar que seguiría en el cargo.

Milei recordó ese episodio en su polémico discurso de Madrid: “No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”.

Uno de los tuits que citó ayer, de una cuenta paródica llamada Froilán I de España, aguijonea: “Anuncia Pedro Sánchez 5 días de reflexión y lo único que consigue es que le apoyen los que viven de que él se mantenga en el poder y unos militantes a los que les pagaron el bocadillo. Utiliza al Estado y provoca una crisis diplomática para que no se metan con los negocios dudosos de su mujer y consigue que #PedroVigilaATuEsposa sea TT mundial y que todo el mundo los acabe conociendo y hablando de ellos”. Otro seguidor (@ElCidVolador) sumó insumos a Milei: “Lo bueno es que ahora Sánchez ha conseguido que TODO EL PLANETA pueda saber que su mujer es corrupta”.

El hashtag al que hace mención se hizo tendencia mundial en Twitter y Milei se encargó de celebrarlo con sus interacciones.

Desde su cuenta, el Presidente avaló las declaraciones del ministro del Interior, Guillermo Francos, y del vocero Manuel Adorni, que rechazaron de manera terminante el pedido de disculpas que exigió el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, al anunciar el llamado a consultas de su embajadora en Buenos Aires.

Uno de los mensajes que reprodujo para aplaudir a sus funcionarios, de la cuenta libertaria Agarra la Pala, afirma que Adorni “mea al desgobierno del comunista Pedro Sánchez”.

🚨🇦🇷 | EL VOCERO MANUEL ADORNI *MEA* AL DESGOBIERNO DEL COMUNISTA PEDRO SÁNCHEZ 🇪🇸



"El Presidente @JMilei no es que no va a pedir disculpas, NO TIENE por qué pedir disculpas. De hecho seríamos muy gustosos que el gobierno español le pida disculpas a él por todo el maltrato y los… pic.twitter.com/kwLkDKH92s — Agarra la Pala (@agarra_pala) May 20, 2024

“Les molesta el Presidente Milei, porque es una figura central del Liberalismo Mundial y le esta abriendo los ojos al mundo entero del peligro y la miseria q es el Socialismo. Por eso se enojan y patalean”, escribió otro simpatizante que avaló Milei (@OppenheimerAR).

Un tuitero español escondido bajo el seudónimo “Anti Hacienda” agradó a Milei con un mensaje contra la política de su país: “Es digno de reflexión que un tipo venga desde Argentina por unos días y, con solo unas palabras, logre hacer más oposición que cualquier político español”.

El eurodiputado de VOX Hermann Tertsch se llevó también su retuit a raíz de un texto en el que agradeció a Milei por ser “un héroe mundial de la probidad contra la canalla corrupta del socialismo”. Añadió: “Ver cómo les duele y cómo lloriquean los órganos de ese gobierno corrupto y liberticida debe llenar de satisfacción a todo amante de la libertad. Porque se acabó su hegemonía por miedo”.

La cuenta El Viejo Libertario también tuvo la aprobación de Milei cuando escribió que Sánchez fue “el único que se dio por aludido en todo el mundo” ante la frase sobre la “esposa corrupta”. Y lo toreó: “¿Será una especie de confesión?”

Decenas de mensajes repetidos por Milei recuerdan el exabrupto del ministro Óscar Puente, cuando se burló del presidente argentino en un acto con estudiantes universitarios y dijo que “consumía sustancias”. También se reprodujo una y otra vez el video grabado por Sánchez el año pasado, antes del balotaje, para dar su apoyo a la candidatura de Sergio Massa, en contradicción con el actual reclamo de La Moncloa por la injerencia de Milei en asuntos internos de otro país.

“Todos los miembros de ese gobierno de cuarta pueden bardear a Milei, ah pero si desde acá se les pega con LA VERDAD, exigen disculpas. España es un mar de lágrimas de zurdos”, posteó la cuenta Diana.S. y logró el endoso del Presidente.

🟡 TE GUSTA EL DURAZNO, BANCATE LA PELUSA



▪︎Mira este resumen de barbaridades e insultos del ultraizquierdista Pedro Sanchez y sus funcionarios al Presidente Javier Milei.#PedroVigilaATuEsposa



● Pedro Sanchez "Milei es un delirante" pic.twitter.com/OMprYKOLzB — Videos de y sobre Milei (@VideosdeMilei) May 19, 2024

También validó el mensaje del diputado Fernando Iglesias, del Pro, que no es necesariamente un elogio, pero sí una descalificación de la reacción española: “Todo esto es un pastiche que subordina la relación entre dos países a las opiniones de sus gobernantes, pero que alguien me explique porqué está bien decirle drogón-loco-enemigo de la democracia a un presidente pero decirle corrupta a la esposa del otro es un ataque la soberanía”.

Agustín Laje, activista argentino de la ultraderecha radicado en Madrid, sumó una sentencia que fascinó al Presidente. Habló de “los corruptos” que derraman “lágrimas de odio”.

La PALIZA que se están comiendo los zurdos es ALEVOSA. Cada día es más claro que @JMilei es la esperanza no solo de la Argentina, sino del despertar de la libertad en occidente. Los españoles de bien hoy aclamaron a Milei; los corruptos se dedicaron a derramar lágrimas de odio. — Agustín Laje (@AgustinLaje) May 19, 2024

Los epítetos hacia Sánchez se multiplican en los mensajes retuiteados por Milei: “corrupto”, “mentiroso”, “degenerado”, “dictador”, “hipócrita”, “parásito”. Replicó también un dibujo de Sánchez hablando en el Parlamento mientras una mujer rubia (como su esposa) guarda bolsas de dinero en una caja fuerte.

Un dibujo de Sánchez y su esposa que retuiteó Milei

Las descalificaciones se hacen extensivas a los socialistas en general. El usuario Emmanuel Rincón agradó a Milei con un texto en el que acusa a los simpatizantes de esa ideología de ser ”una especie humana débil”.

Al fuego diplomático, Milei lo matizó con infinidad de reposteos de mensajes y videos celebratorios de su participación en la cumbre de VOX y de la repercusión internacional de sus dichos. La expresión ya clásica entre los libertarios “FENÓMENO BARRIAL” aparece una y otra vez en la línea de tiempo de su cuenta de Twitter. También se esmeró en reproducir decenas de veces notas sobre encuestas que le dan buenos números de imagen positiva.

MIRA LO QUE ES ESA ENTRADA



CINE pic.twitter.com/PPKWov2J4u — David Urbani (@davidurbani1) May 19, 2024

Según el relevamiento de LA NACION, sus posteos acumularon 94.283 “me gusta”, fueron republicados 20.247 veces y generaron 7529 respuestas.

