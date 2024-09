Crisis en los bloques libertarios: tensiones con Villarruel y Menem, autocrítica y un cambio forzado para evitar otras salidas

Escuchar

Las palabras “autocrítica” y “diálogo” se repiten como un mantra en los bloques oficialistas del Congreso, donde la semana pasada reinó el caos. Se hilvanó con las sucesivas derrotas en materia legislativa, que incluyó la sanción de la costosa recomposición jubilatoria y la inminente caída del incremento de los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La crisis motorizó el involucramiento personal del Presidente, quien hasta ahora solo quiso ocuparse de la economía.

Tras los corrimientos del senador Francisco Paoltroni (Formosa) y la diputada Lourdes Arrieta (Mendoza) de las respectivas bancadas de La Libertad Avanza (LLA), los libertarios se proponen “barajar y dar de nuevo”. En rotunda minoría en ambas Cámaras, apuestan a robustecerse internamente mientras vuelven a conciliar el vínculo con los espacios dialoguistas, erosionado por la descordinación y el desorden que, admiten, imperó en su armado.

Victoria Villarruel se exhibió al margen de los hechos y prácticamente no tiene comunicación con el bloque oficialista del Senado. No participó de la decisión de echar a Paoltroni porque nadie la consultó. La guerra fría entre el Presidente y su vice persiste. Así lo hizo saber anoche Milei, cuando volvió a marcar diferencias sobre la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema. “Ella tiene su propia opinión y en términos políticos no es trascendente porque no vota”, dijo Milei en LN+ al ser consultado sobre el rechazo que genera el juez federal.

Según pudo saber La NACION, Martín Menem, titular de Diputados, recibió la primera amonestación por parte de la mesa chica presidencial. No obstante, cerca de Menem niegan rotundamente cualquier distanciamiento con la cúpula dirigencial, encarnada en el Presidente, su hermana, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Lo cierto es que Menem no participó el viernes pasado de la cumbre en Casa Rosada con Milei y los bloques dialoguistas. “Martín no va a la reunión porque quiere respaldar el rol de [Gabriel] Bornoroni”, se apuraron a decir en el entorno del presidente de la Cámara baja, cuya conducción es objetada por propios y ajenos. Los llamados del primer mandatario a Oscar Zago, exjefe de LLA en Diputados, erosionan la figura del riojano, que no terminó en buenos términos con el ahora titular del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Un tuit de Bornoroni, casualmente, reivindicó “el liderazgo” de Menem a pesar de su ausencia en la cumbre del viernes con los aliados de Pro y MID.

Gran reunión hace instantes con el Presidente @JMilei y El Jefe @KarinaMileiOk, junto con el Jefe de Gabinete @GAFrancosOk y otros jefes de bloque de @DiputadosAR.



El Presidente nos adelantó los detalles de la presentación del presupuesto 2025, que será enviado muy pronto al… pic.twitter.com/cssfwXbyLd — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) August 30, 2024

Para fortalecer la posición del Gobierno en el Congreso, hay intenciones claras de armar un gran interbloque con los espacios “cercanos” al oficialismo. Sin embargo, la materialización de esa idea todavía está lejos de concretarse. Será el primer desafío político que Milei se ponga al hombro.

Se planteó el martes a la noche durante una reunión en Casa Rosada que congregó a los Menem -Martín y “Lule”-, Caputo, Francos y la hermana presidencial. Tras ello, el titular de Diputados activó el diálogo con dialoguistas de todo tipo. Hasta se volvió a juntar con Emilio Monzó, de Encuentro Federal, con quien había protagonizado una fuerte discusión por la integración de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Preparan la rendición de cuentas del jefe de Gabinete en Diputados prevista para el próximo miércoles. También la negociación del Presupuesto 2025, que el Poder Ejecutivo debe enviar en los próximos 15 días.

Tanto los referentes de la Cámara baja como del Senado hablan de “autocrítica”. Admiten que el desorden y la dispersión de interlocutores no ayudó a fortalecer su armado en el Congreso y consideran un volantazo que logre reconducir su agenda legisativa.

Desencanto entre libertarios

La falta de clemencia con los “infieles”, que ya había experimentado la dirigencia ajena al oficialismo, esta vez se trasladó a los propios: se activaron los ultimátums venenosos en redes sociales por parte de los encargados de amplificar la voz de los que mandan y, poco después, se efectivizaron las salidas de Arrieta y Paoltroni.

La diputada Lilia Lemoine, de línea directa con Milei, fue una de las primeras que advirtió sobre el corrimiento de la mendocina. “Le van a echar del bloque por lo menos. Pero yo estoy pidiendo que la expulsen de la cámara. Hizo una denuncia falsa contra otro diputado”, dijo en LN +.

Levantá YA tus cosas que te vas de La Libertad Avanza @PaoltroniF



Te manda saludos el Triángulo De Hierro y dice que te vayas a la concha de tu hermana — DAN (@GordoDan_) August 28, 2024

Rocío Bonacci y Marcela Pagano, en contra de la expulsión de Arrieta, quedaron desmarcadas dentro del bloque y a un paso del portazo. No obstante, las legisladoras se mueven con pies de plomo y aseguran que no tomarán ninguna decisión sin el aval del Presidente.

Lo cierto es que en el oficialismo ya nadie habla de la “virtud” de poder decir lo que cada uno piensa sin mediar consecuencias. Lo dejó claro Bartolomé Abdala, quien explicó que la razón del apartamiento de Paoltroni fue cuestionar la conducción.

“Indudablemente hubo diferencias. Tenemos una fórmula, que son nuestros líderes, Javier y Victoria, y por distintos dichos que tuvo [Paoltroni] existieron diferencias que no corresponden en un espacio que se está formando. Si bien es cierto que hay una debilidad parlamentaria, también es importante que como espacio político la conducción no sea discutida internamente”, indicó Abdala en Radio Mitre. El formoseño se animó a cuestionar al asesor presidencial: le pidió a Milei que retire el pliego del juez federal Ariel Lijo -nominado para integrar la Corte Suprema de Justicia- y que lo mande a Caputo “a fumar al quincho”.

“Sus dichos expresados políticamente en la interna partidaria no nos suman. Tenemos libertad de pensamiento, de expresarnos, pero como corresponde en todo movimiento político, a los líderes generalmente se los discute puertas adentro”, consideró Abdala.