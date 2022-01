Cristian Ritondo: “Hay que evitar de cualquier forma el default”

Cristian Ritondo, presidente del bloque de Diputados de PRO, aseguró hoy que “hay que evitar de cualquier forma el default”, en el marco de la negociación en la que está inmerso el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El martes, los líderes parlamentarios y gobernadores de Juntos por el Cambio mantendrán una reunión, en principio con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para analizar el tema.

“Esperamos que el martes nos digan cual es el plan para llegar a un acuerdo con el Fondo. Esto involucra saber cuáles van a ser la política monetaria y fiscal, el dólar, la inflación, que las consultoras privadas empiezan a decir que va a ser del 60%. Hay que evitar de cualquier forma el default. Hace más dos años que están negociando y no presentaron una propuesta concreta. No sé qué idea tienen. El contexto internacional de la Argentina es difícil. Lo peor que podría pasar es entrar en default, no solo para el Estado sino para los privados”, afirmó el diputado en declaraciones a Radio Mitre.

“Queremos evitar el default. Si queremos volver a gobernar en 2023 Argentina debe tener acuerdos internacionales. Pero el acuerdo depende de la voluntad del Gobierno, no de nosotros. El kirchnerismo no acompaña al Gobierno en el acuerdo con el Fondo”, señaló Ritondo.

El diputado opositor justificó el crédito que tomó Mauricio Macri durante su gobierno con el Fondo: “No soy crítico de la toma de la deuda. El mundo se había cerrado y la Argentina toma deuda por debajo de las tasas de interés que había en el mundo en ese momento. La Argentina tiene un problema desde hace tiempo, el déficit fiscal, que en 2019 se bajó a 0,5%. Hoy eso se ha revertido y el Gobierno lo financia con emisión y deuda. El Gobierno de Alberto es que más se endeudó en dos años”.

Ritondo también se refirió a la división interna en JxC: “No hago diferencia entre halcones y palomas, tenemos visiones similares. Tengo una excelente relación con Patricia (Bullrich), Horacio (Rodríguez Larreta), María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. No creo en esa división, hemos tomado decisiones en conjunto”.

Sobre la la reunión del martes con el Gobierno, el diputado señaló: “Tenemos entendido que la reunión va a ser en el Congreso. No sé si tiene que estar o no el Presidente. Es un tema que tiene que tratar el Parlamento. Tiene que ser una reunión sincera donde nos cuenten hasta dónde avanzaron y cuál es el plan. JxC lo que no puede hacer es admitir que haya aumento de impuestos o una propuesta que no sea cumplible. Pagar una deuda es como rearmar la economía familiar. Tenés que achicar para pagar y que sea sostenible en el tiempo. Eso es lo que uno quiere escuchar, entendiendo que Argentina tiene que bajar la inflación y crear empleo genuino. Cuando hay emisión, sube el dólar y hay inflación, ya lo conocemos los argentinos”.