“Cristina, así no”: Juez celebró el fallo de la Corte por el Consejo de la Magistratura, en medio del silencio del kirchnerismo

El senador Luis Juez celebró el fallo de la Corte que hizo lugar a su amparo y, con fuertes críticas a Cristina Kirchner, anuló la división del bloque del Frente de Todos para quedarse con un lugar más en el Consejo de la Magistratura . “En un contundente fallo, la Corte le dijo a Cristina Kirchner: ‘Así NO’. Por más que ella lo crea, no está por encima de la ley y la banca en el Consejo de la Magistratura que nos quitó, ahora la tiene que devolver”, sostuvo el legislador cordobés. En las horas siguientes al fallo, la vicepresidenta y las principales espadas judiciales del kirchnerismo guardaron silencio.

“Nunca hay que bajar los brazos frente a la injusticia”, completó en Twitter Juez, quien había presentado un amparo junto al también senador Humberto Schiavoni contra el decreto parlamentario de Cristina Kirchner que forzó la partición del bloque del Frente de Todos para poder quedarse con tres de los cuatro representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura . El fallo de la Corte, que aún debe ser acatado por el Senado, obliga al senador camporista Luis Doñate a dejar el Consejo, para que asuma Juez.

En diálogo con LA NACION, Juez descartó de plano que la vicepresidenta pueda no acatar el fallo de la Corte . “Técnicamente el fallo es inapelable, no veo ninguna maniobra que puedan hacer para no cumplirlo. La Corte no ahorra calificativos para la conducta de Cristina Kirchner y además mi reposición evita que se utilice el precedente [la división en dos bloques del kirchnerismo] para conformar la composición del Consejo a partir del 18 de noviembre”, apuntó el senador.

“ La Corte hecha por tierra este ardid que habían armado y se jactaban de haber sido astutos . Podrían no haber dicho anda, y sin embargo lo hicieron y advirtieron que no esta permitido hacer un ejercicio abusivo del poder para cambiar los equilibrios”, completó el cordobés.

La base del reclamo de Juez fue que en el momento en que la Corte falló para que el Consejo de la Magistratura regrese a su composición de 20 miembros (para lo cual debía sumar, entre otros, a un consejero por las “segundas minorías” del Senado y de Diputados), el bloque Frente Pro representaba esa segunda minoría en la Cámara alta: con nueve miembros, se ubicaba detrás de los bloques de la UCR (18) y el Frente de Todos (35).

Pero el 18 de abril, el Frente de Todos se dividió en dos bloques, el Frente Nacional y Popular (con 21 senadores) y Unidad Ciudadana (con 14 integrantes), para ser a la vez –a la vez– el bloque más importante y la segunda minoría, y quedarse con el nuevo consejero. En los hechos, el oficialismo nunca dejó de comportándose como un solo bloque.

La Corte habló de “maniobra”, “ardid”, “manipulación”, “artificios”, “hechos falsos”; de una actuación sin “buena fe” y de un “juego de sorpresas” de parte del kirchnerismo .

El máximo tribunal fue duro con Cristina Kirchner: “El accionar de la Presidencia del Senado constituye un apartamiento de las reglas que esta Corte estableció en su sentencia del 16 de diciembre para la conformación de un órgano constitucional como es el Consejo de la Magistratura (...) a la par que desconoce el principio de buena fe , cardinal en las relaciones jurídicas”.

“No vale todo. Cristina mandó a dividir el bloque K de Senadores para acaparar 3 de las 4 bancas en el Consejo de la Magistratura. Esta avivada, que muchos festejaron, claramente era irregular y hoy la Corte Suprema la revocó. ¡Felicito a @ljuez por no bajar los brazos!”, celebró por su parte Mario Negri, presidente del bloque de la UCR en Diputados, y quien supo rivalizar fuertemente con Juez dentro de la interna cordobesa de Juntos por el Cambio.

“Se desenmascara la burda maniobra kirchnerista. La Corte Suprema de Justicia, en su fallo, expresó que la división del bloque, Frente de Todos, fue simulada y ficticia, con el único e ilegítimo fin de incumplir la orden de éste tribunal y burlar la finalidad de la Ley”, agregó el diputado radical Mario Barletta.

“La Corte Suprema le puso un límite a las aspiraciones autocráticas del Kirchnerismo. Preservar la República ante la persistente embestida de quienes amenazados por la cárcel la intentan ultrajar, es la clave para terminar con este régimen”, señaló Mariana Zuvic, diputada por la Coalición Cívica. “La viveza criolla de Cristina Kirchner que tantos festejaron, las avivadas de los chantas que nos degradan no van más en la Argetina que queremos construir”, agregó el titular de ese bloque, Juan Manuel López.

“Celebro la decisión de la Corte Suprema que reparó la jugada inconstitucional del kirchnerismo. Las maniobras de Cristina Kirchner dividiendo a su bloque de senadores para quedarse con el consejero de la magistratura que le corresponde a JxC hoy fue desbaratada”, completó Maximiliano Ferraro, presidente del partido fundado por Elisa Carrió.

Reacción oficialistas

Nada más lejos de la reacción que tuvo el senador Pablo Yedlin (Frente de Todos-Tucumán), que cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Cercano al jefe de Gabinete, Juan Manzur, Yedlin consideró que el máximo tribunal se comporta “fuera de lo que marca la Constitución”.

“La CSJN arma un Consejo de la Magistratura con una ley derogada y ahora se atribuye la decisión de los integrantes de la misma. Si los otros poderes no lo impiden, la República no existe”, agregó el legislador.

Es difícil un país donde quieren matar a la vicepresidenta y la justicia se niega a investigar hasta dar con las vinculaciones políticas de dicho intento de magnicidio. — Juan Cabandié (@juancabandie) November 8, 2022

Cinco horas después de que se conociera el fallo llegó también la primera respuesta desde el Gabinete nacional, en boca de Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. “Es difícil un país con una justicia que no se ajusta a las normas. La CSJN se entromete en el poder legislativo sacando a un miembro del Consejo de la Magistratura. Además, decidió que ellos debían presidir ese organismo que tiene como función controlar a la justicia. Je!”, escribió el funcionario surgido de La Cámpora, aunque cercano al presidente Alberto Fernández en la divisoria que actualmente atraviesa al Frente de Todos.

