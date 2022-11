Juan Grabois vivió un tenso momento en el aeropuerto de Ezeiza al llegar desde Europa: “Laburé toda mi vida”

escuchar

El líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, vivió un tenso momento al arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde desde Roma, Italia, donde viajó para encontrarse con el papa Francisco. En la zona de Migraciones, el dirigente social aliado al Frente de Todos (FdT) fue increpado por pasajeros que lo acusaron de “ladrón” y le pidieron a los gritos que se retirara del lugar.

Juan Grabois vivió un tenso momento en el aeropuerto de Ezeiza

En un video difundido a través de las redes sociales se observa a Grabois discutir con varias personas al tiempo que decenas de pasajeros lo abuchean y le gritan: “¡Fuera, fuera, no lo dejen hablar!”.

“¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Que es nosotros tenemos coraje”, les respondió con vehemencia el dirigente, al que un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se acercó para alejarlo de quienes formaban la fila de Migraciones.

“Yo nunca le robé absolutamente nada a nadie, laburé toda mi vida”, agregó Grabois, que además desafió a uno de los pasajeros y le dijo: “Vos sabés mi nombre y yo no se el tuyo ¿Cómo te llamas? No te animás a decir tu nombre”.

El descargo de Grabois

Luego de la viralización del episodio, Grabois hizo un comunicado alusivo en el que explicó: “Básicamente, me estaba defendiendo de una veintena de personas que comenzaron a difamarme en Migraciones. No voy a aceptar que por odio ideológico se pretenda suprimir y amedrentar a ningún dirigente de ningún partido u organización, y reivindico el derecho a defensa frente a cualquier forma de agresión grupal, física o verbal”.

Tras ello, agregó: “Además, no acepto la supuesta superioridad moral de ningún agresor y si me dicen vago, pregunto de qué trabajan ellos y les cuento de qué trabajo yo. Si me dicen chorro, niego la falsa acusación y pregunto cómo andan con sus propias obligaciones legales, etc. El fascismo avanza cuando nos dejamos amedrentar por patotas, sean organizadas o espontaneas, que se sienten con derecho a agredir al que piensa distinto”.

De esta forma, aseguró que no guardará silencio ante este tipo de agresiones y concluyó: “Puedo mirar a cada uno de mis agresores a los ojos con la conciencia de que trabajo honestamente para nuestro país y nuestro pueblo; eso les enseño a nuestros militantes. Nunca dejarse amedrentar. Nunca bajar la cabeza frente a la agresión. Enfrentarla. Cada uno según su personalidad, pero enfrentarla”.

