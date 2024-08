Cristina Kirchner replicó un mensaje de Mayra Mendoza sobre “el interrogante” de Mayans por Alberto Fernández

Escuchar

La tensión entre la expresidenta Cristina Kirchner y el senador José Mayans escaló inusitadamente en las últimas 48 horas. La pirotecnia verbal tuvo un denominador común: ni ella lo mencionó a él, ni él a ella. Pero la guerra virtual se desató primero por el acercamiento del senador a Victoria Villarruel y luego por la reacción de Mayans. “Pericia psiquiátrica les vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista”, escribió Kirchner después de una nota en la que Mayans dijo que Villarruel estaba más próxima al peronismo que a Milei ideológicamente. El senador también había dicho en la sesión que Milei estaba para el psiquiátrico.

Hoy, el senador, que pareció sentirse aludido por la frase de Cristina Kirchner, redobló la apuesta. “A los que pusieron a Alberto como presidente del Partido ¿también lo vamos a mandar al psiquiátrico?”. La tensión entre Cristina Kirchner y Mayans es al menos extraña. Sobre todo porque el senador siempre fue leal a la expresidenta y que cuando el 14 de agosto fue a declarar por el atentado en su contra, el legislador nacional la acompañó. Por eso, en el kirchnerismo aclararon a LA NACION que el mensaje no es “contra” Mayans sino a los que culpan a la exvicepresidenta “por todos los males”.

A propósito del interrogante planteado por el Senador Mayans y por las dudas…



Clarín, 02 de octubre del 2020.

“Empezó el operativo clamor. El consejo nacional del PJ le trasladó al jefe de Gabinete Santiago Cafiero el deseo de que el presidente Alberto Fernández se convierta… pic.twitter.com/TMqRSEVcG3 — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) August 27, 2024

Un rato más tarde de la reacción del senador, que sugirió que el kirchnerismo había encumbrado a Alberto al frente del PJ, Cristina se metió de nuevo en la pelea y replicó un mensaje de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, referente de La Cámpora. “A propósito del interrogante planteado por Mayans y por las dudas...”, escribió. Sumó artículos que mencionan como impulsores de la candidatura de Fernández a José Luis Gioja, Santiago Cafiero y Cristina Álvarez Rodríguez.

Recordó además visitas de Daer, Andrés Rodríguez -Secretario General Adjunto de la CGT- y José Luis Lingeri -Secretario General del Sindicato de Obras Sanitarias- al ex jefe de Estado en la Quinta de Olivos para organizar el acto de asunción. El tuit cierra con una declaración de Álvarez Rodríguez, que en calidad de diputada del Frente de Todos, dijo que “sería un orgullo para el PJ que Alberto [Fernández] sea el presidente del partido”.

Fuentes del kirchnerismo aclararon a LA NACION que no fue un mensaje contra Mayans, sino dirigido a todos los que le echan la culpa “a Cristina de todos los males del peronismo y nadie se hace cargo de que fueron ellos los que pusieron a Alberto en el Partido”.

Los guiños de Mayans a Villarruel y el reproche de Guillermo Moreno a Cristina

“Quizá [Villarruel] tiene visiones más próximas a la nuestra. Milei dice que es una persona anti-Estado, mientras que ella es muy nacionalista y, aparte, fue formada en esos valores. Obviamente hicieron una especie de coalición, pero, para mí, por la dicción que ella tiene, Villarruel se aproxima ideológicamente más a nosotros que a Milei, sobre todo en materia de definiciones que hacen a las cuestiones internacionales”. Fueron aquellas palabras del senador formoseño en una entrevista con Jorge Fontevecchia el lunes las que devinieron en un reciente ida y vuelta con la dos veces presidenta de la nación.

No fue su único guiño a Villarruel. En el marco del debate del pasado jueves en el Senado por el proyecto de movilidad jubilatoria, el senador opositor consideró necesario “profundizar la amistad” con la vicepresidenta mientras hacía una broma sobre Milei. Mayans hizo referencia al término “Jamoncito” que la vicepresidenta había usado para referirse al jefe de Estado. “Disculpe, me gustó el calificativo. Tenemos que profundizar la amistad, vicepresidenta”, dijo.

No fue tampoco el jefe de bloque de Unión por la Patria (UxP) el único que vio en Villarruel una “tendencia” peronista. El exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, dijo en Radio 10 ayer: “Yo lo leí el tuit. Me parece que lo que decimos tanto [José] Mayans como yo... [Victoria] Villarruel es una persona del nacionalismo”. “Hay que discutir si es del nacionalismo de inclusión y exclusión. Y vamos a tener todas las conversaciones que tengamos que tener para que sea nacionalismo de inclusión, lo que significa a fin de cuentas peronismo”, insistió el exfuncionario durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Para Morero, es un “error garrafal pensar que la vicepresidenta no se puede hacer peronista”. “Para mí Villarruel es peronista. Lo he dicho hasta el cansancio. Tenemos que conversar con ella. Yo solamente la escuché en el debate con [Agustín] Rossi. Allí dijo que no era procesista y que estaba claro que se identificaba con el nacionalismo”, explicó. Y reforzó: “Cristina está re contra equivocada en esto que dice por redes sociales”.

“Si ella niega que una persona pueda ser peronista... El peronista tiene que peronizar a todo el mundo. Estamos hablando de la construcción de un país. Yo prefiero, si no me pongo de acuerdo con ella [Victoria Villarruel] tener de opositor a un nacionalista de exclusión a que un globalizador. Prefiero que ella sea opositora a un gobierno peronista y no un globalizador progresista, que quiere destruir el trabajo como lo hizo Alberto Fernández”, acotó.

Y sentenció: “Ese tuit que ser tanto para Mayans como para mí... Somos los únicos del peronismo que nos atrevimos a tenderle a una mano a Villarruel”.

