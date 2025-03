A pesar de la jefatura de Cristina, el peronismo va dividido en cuatro de las siete provincias que ya cerraron listas

La conducción de Cristina Kirchner en el Partido Justicialista no alcanzó para encolumnar a todos los dirigentes detrás de su figura. La dispersión se evidencia en el armado electoral del peronismo en las provincias que ya fijaron fechas para sus comicios locales antes que los nacionales. Con distintas circunstancias e incluso intervenciones, la expresidenta aglutinó en su redil a casi la totalidad de las vertientes justicialistas en Chaco y Jujuy, aunque no logró controlar distritos como San Luis, Salta, Misiones, o Santa Fe.

Más allá de lo que sucede en las provincias, el cierre ya consumado en la ciudad de Buenos Aires mostró que el peronismo anudó una lista que agrupó a los sectores que comulgan con le expresidenta, con Leandro Santoro a la cabeza. Por fuera, quedaron los armados políticos de Juan Manuel Abal Medina y Guillermo Moreno. El exjefe de Gabinete integra la estructura del PJ de la ciudad (es vicepresidente cuarto); Moreno se mueve por fuera.

En Chaco, donde el 11 de mayo se elegirán diputados provinciales, encabezará la lista justicialista el exgobernador Jorge Capitanich. “El fin de semana anterior al cierre de listas estuvimos con Cristina. Nos pidió intentar la unidad. Teníamos tres frentes en el peronismo, los de ‘Coqui’, Gustavo Martínez y Magdalena Ayala [intendenta de Barranqueras]. Hicimos la unidad en un 95%. Intervinieron Cristina y Massa. ‘Coqui’ es la cabeza de la lista provincial. Tenemos 47 intendentes y solo tres no acordaron con nosotros”, describió un dirigente cercano a Capitanich. Los sectores que acordaron fueron los de Capitanich y Martínez (exintendente de Resistencia).

Jorge Capitanich vuelve a competir en Chaco, alineado con la expresidenta Pablo Caprarulo PDC - Télam

El cierre de listas en Jujuy es este martes. Bajo la conducción de Cristina, se extendió la intervención del PJ provincial (los interventores son Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez). A fines de enero, la expresidenta recibió en el Instituto Patria a sectores del PJ de Jujuy referenciados en dirigentes como Leila Chaher, Rubén Rivarola y Guillermo Snopek. Por fuera, quedó el sector de la senadora Carolina Moisés. Las elecciones legislativas locales serán el 11 de mayo.

El caso de Salta -otra de las elecciones legislativas del cargado 11 de mayo- es uno de los que muestran un menor alineamiento con Cristina. El partido fue intervenido (con Sergio Berni y María Luz Alonso), pero las autoridades desplazadas no se corrieron de la carrera electoral y juegan candidatos propios como Flavia Royón, exsecretaria de Minería que se postula a diputada por la capital provincial. Guido Giacosa encabeza la lista del peronismo intervenido para senadores por la capital (en la categoría diputados iría dividido).

“La intervención avanzó con el Partido de la Victoria, Kolina y otros espacios ligados al kirchnerismo. Nosotros y ellos presentamos la denominación ‘Frente Peronista Salteño’ y la justicia electoral dijo que ninguno lo podía usar. Ellos conformaron el ‘Frente Justicialista’; nosotros ‘Vamos Salta’. Hay molestia con la decisión arbitraria de Cristina. Nosotros entregamos la sede, no como Misiones, donde se atrincheraron. Van a hacer la elección más marginal en mucho tiempo”, dijo a LA NACION Antonio Hucena, que hasta la llegada de la intervención era el secretario general del PJ de Salta.

Flavia Royon, exsecretaria de Minería que competirá en Salta fuera del influjo de Cristina Ricardo Pristupluk - La Nacion

En San Luis, el PJ está alejado de la expresidenta y, encabezado por el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, tendrá una lista sin kirchnerismo. “El máximo referente acá, [Luis] ‘Piri’ Macagno, no está en la lista. Alberto la armó con gente de su núcleo duro”, dijo a la nacion una fuente del peronismo puntano. Silvia Sosa Araujo y María José Zanglá, funcionarias del riñón del exgobernador, son las figuras centrales de la lista peronista en San Luis. Otros sectores del peronismo, relegados por Rodríguez Saá, se aliaron con el gobernador Claudio Poggi en el frente “Ahora San Luis”. Las elecciones legislativas locales serán, también, el 11 de mayo.

Misiones, sin el PJ

El PJ de Misiones es uno de los recientemente intervenidos. La provincia tendrá elecciones locales el 8 de junio y la influencia de Cristina no alinea a toda la tropa. Los desplazados de la conducción se mantienen con candidatos propios dentro del Frente Renovador de la Concordia, por un acuerdo con el jefe político misionero, Carlos Rovira. El PJ no participará de las elecciones.

“La intervención [está a cargo de Máximo Rodríguez y Gustavo Arrieta] dejó al PJ de Misiones fuera de todo frente electoral. No logró consensuar con ningún espacio y no va a tener candidatos en ningún frente electoral. Igualmente, la estructura que estaba a cargo va a presentar candidatos a diputados y 11 sublemas por fuera del PJ y dentro del Frente Renovador de la Concordia de Misiones. En el caso de los diputados, el PJ tuvo siempre dos lugares en la lista del Frente Renovador de la Concordia y, más allá de que no pudimos firmar el frente porque el PJ está intervenido y querían proscribirnos, el ingeniero Rovira nos respetó los lugares”, señaló el diputado nacional Alberto Arrúa, que era el secretario general del partido antes de la intervención.

“La intervención no participa de ningún frente porque la Justicia misionera no nos daba los instrumentos para inscribirnos. Lo más importante es que no se integra más la Renovación, porque absorbía a todos los dirigentes con cargos, no había ningún bloque justicialista y el secretario general votó leyes de [Javier] Milei”, responden desde la intervención. “Queremos que la Justicia nos entregue la sede partidaria y regularizar el padrón”, dicen.

El senador Marcelo Lewandowski, candidato a convencional constituyente en Santa Fe marcelo-manera-7533

La elección santafesina, otro ejemplo del PJ dividido, tiene en el senador Marcelo Lewandowski y el concejal rosarino Juan Monteverde a las principales caras de las listas justicialistas para convencionales constituyentes. “Ella estuvo observando. No estuvo involucrada, pero aspiraba a la unidad”, indicó un conocedor de la política santafesina a LA NACION al caracterizar la actitud de Cristina sobre el cierre de listas en la provincia, que el 13 de abril elegirá a los encargados de reformar su Constitución y, el mismo día, realizará las PASO para concejales.

“[El gobernador Maximiliano] Pullaro eliminó las PASO para convencionales constituyentes para perjudicar al peronismo. Si hubiera PASO, el peronismo tendría dos listas. Sin PASO, estábamos de acuerdo con que Lewandowski fuera el candidato. Él no quiso ir con el PJ y conformó una lista con [Rubén] Giustiniani. El resto va con Monteverde”, resumió la misma fuente del peronismo santafesino. “En las legislativas nacionales, la voz de Cristina es importante”, diferenció el dirigente, que consideró que en las listas de legisladores nacionales podrían alcanzar la unidad que no consiguieron a nivel provincial.

