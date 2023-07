Cristina Kirchner criticó los datos de Macri con una chicana personal: “Ahora se entiende por qué la mamá lo castigaba por mentir”

escuchar

Cristina Kirchner criticó datos brindados por Mauricio Macri tras la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. La vicepresidenta, que “cortó las cintas” del tramo que va de Neuquén a Salliqueló durante un acto con Sergio Massa y Alberto Fernández, reaccionó ante las palabras del exjefe de Estado de Cambiemos. “A propósito de los números sobre los que charlábamos ayer en la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner que, con sus 573KM, permite incorporar, en esta primera etapa, 11 millones de m3/día a la red troncal de gas”, explicó.

Cristina Kirchner lo escribió en su cuenta oficial de Twitter pero al finalizar utilizó una chicana personal: “Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”. Aludió así a una entrevista que Alicia Blanco Villegas le dio en febrero de 2019 a la revista Noticias, con ese título.

La vicepresidenta añadió: “Entre 2003 y 2015 se instalaron 3.211KM de gasoductos troncales y 290.690 HP en plantas compresoras que permitieron ampliar la capacidad de transporte de producción de gas nacional en 26 millones de m3/día. Entre 2016 y 2019 se instalaron 53KM de gasoductos troncales y 3.100 HP en plantas y turbocompresoras, cifras que -como los propios valores indican- no tuvieron impacto alguno en el sistema de transporte”.

Y concluyó: “Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”.

El domingo por la tarde, en compañía del Presidente, funcionarios y ministros, la titular del Senado había hecho un planteo similar al recientemente publicado en Twitter. Sin embargo, en aquella ocasión, remarcó también que “desde el 2015 y durante los cuatro años que le siguieron, no hubo planificación alguna”.

Asimismo, señaló a Macri como responsable del déficit que el actual ministro de Economía tiene que “atajar”. “Esta crisis, Sergio, que tenés que estar atajando no fue provocada por ningún político. Al Fondo Internacional lo trajo un empresario”, cerró.

Qué había dicho Mauricio Macri sobre el gasoducto

Mauricio Macri difundió en sus redes sociales un cuestionamiento a la demora en la ejecución del gasoducto, licitación que, según explicó, se había firmado al final de su gobierno en 2019. “La demora le costó a la Argentina más de 5000 millones de dólares”, sentenció.

“En 2019, dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado. Solo tenían que avanzar. En lugar de eso, tuvimos discursos rimbombantes sobre soberanía, autoabastecimiento e independencia”, apuntó Macri.

En este sentido, el exjefe de Estado sostuvo que tanto la administración de Alberto Fernández como “los gobiernos kirchneristas anteriores” volvieron a “fracasar” en materia de energía. “En 2015 entregaron un déficit energético brutal, que con mucho esfuerzo logramos revertir, solo para volver a perderlo ahora”, dijo.

No obstante, el referente del Pro también felicitó “a los ingenieros y las constructoras por una obra formidable”. Así, volvió a cargar contra la administración de Alberto Fernández: “Todo esto, a pesar de que por el apuro y la falta de previsión del gobierno, costó más de 800 millones de dólares más de lo que habría costado en condiciones normales”.

“La historia de este gasoducto (disculpen si no lo llamo por su nombre oficial) es otro ejemplo de las oportunidades, millones y tiempo que perdimos los argentinos por la obstinación del kirchnerismo de destruir cualquier cosa que estuviera hecha por nosotros”, dijo Macri, aunque destacó para concluir: “Ahora por lo menos tenemos algo concreto. Aprovechémoslo”.

La frase de la madre de Macri a la que hizo alusión Cristina

Cuatro años atrás, Alicia Blanco Villegas brindó detalles sobre el método de crianza del exmandatario y insistió que fue “algo muy duro”. “Fue criado con muchísimo cariño y pero, dentro de las posibilidades de enseñanza que uno pudo darle, a lo mejor fui demasiado severa porque mi familia era severa conmigo”.

“Yo siempre le decía que él no podía llegar a ser Presidente si mentía. Era una de las cosas que más le reprochaba. Le he llegado a pegar por mentir, cosa que me arrepiento. Pero jamás se debía mentir, jamás”, reveló Villegas a continuación, frase a la que la vicepresidenta hizo alusión en redes sociales.

