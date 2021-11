Elecciones 2021: Cristina Kirchner no irá al búnker del Frente de Todos y sigue la definición desde Recoleta

Una hora y cuarto después del cierre de los comicios, Cristina Kirchner avisó por las redes sociales de que no irá al bunker del Frente de Todos (FdT). Vía Twitter la vicepresidenta alegó que su faltazo se debe a que al haber asistido al acto de cierre de campaña este jueves, en Merlo, se retrasó su recuperación de la histerectomía que se le practicó a comienzos de mes. “Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas”, escribió la exmandataria.

Su ausencia se da en medio de la relación tensa que atraviesa con el presidente Alberto Fernández y cuando el oficialismo se enfrenta a una posible nueva derrota, con valores similares a los de septiembre pasado, en las primarias. Los que implicarían que la exmandataria podría perder el control del Senado.

Con este anuncio, Cristina Kirchner completa un día electoral completamente atípico. No viajó a Río Gallegos, donde vota históricamente, sino que por recomendación médico debió quedarse en Buenos Aires y no someterse al esfuerzo del viaje de tres horas de avión de ida y otras tres de vuelta en poco tiempo. Tampoco se mostró fuera de su departamento en ningún momento de la jornada. En la esquina de Juncal y Uruguay, esta tarde estaban apostados tres de los autos que configuran la custodia de la vicepresidenta.

La custodia de Cristina Kirchner en la puerta del departamento de Juncal y Uruguay

La exmandataria se mostró públicamente por última vez el jueves, en el acto de cierre de campaña en Merlo y hasta la publicación de su tweet había expectativa respecto de su posible presencia o no en el bunker porteño del FdT esta noche. En septiembre, cuando se realizaron las primarias, Kirchner asistió al acto en el Complejo Cultural, C pero no habló. Un esquema similar al que se dio el jueves.

El día de las primarias, a diferencia de hoy, la sorpresa era total en el oficialismo, ante un resultado fuertemente adverso. Hoy, lejos de ese escenario, aunque se espera un resultado similar en el gobierno resaltaban que, al menos, confiaban en que no habría sorpresa. “Perder, perdemos, pero ya lo sabemos. El tema será por cuánto”, repetían esta semana en Balcarce 50.

Tras el domingo de las PASO, Kirchner hizo tambalear la estructura interna del gobierno, con una carta al presidente Alberto Fernández, y con la renuncia de los ministros que responden a ellos. Se produjo entonces la mayor crisis del gobierno desde su asunción en 2019 y tras varias horas de incertidumbre se dieron varios cambios en el Gabinete.

Desde entonces acá, Kirchner sólo se mostró públicamente como oradora principal, en un acto en la exESMA, frente a la juventud de La Cámpora. Allí emitió un duro mensaje al empresariado y dijo que había un prejuicio contra el peronismo.