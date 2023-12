escuchar

El megadecreto de Javier Milei para desregular múltiples áreas económicas, laborales y estatales, que anunció esta noche el Presidente en cadena nacional, ya generó la reacción de las principales fuerzas de la oposición en el Congreso.

Si bien figuras del peronismo y del kirchnerismo ratificaron sus críticas al contenido y al alcance de las reformas que dispuso el jefe del Estado en el decreto de necesidad y urgencia (DNU), como la eliminación de las leyes de alquileres, de góndolas y de abastecimiento; o la habilitación para privatizar empresas públicas o la modificación el sistema de salud y el Código Civil y Comercial, los referentes de Pro, la UCR, el bloque Cambio Federal, que preside Miguel Pichetto, y la Coalición Cívica comenzaron a dar señales de cómo se posicionarán frente a la ambiciosa reforma económica, laboral y estatal que anunció el Presidente.

Mientras que dirigentes del ala dura de Pro, como los diputados Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet, celebraron los cambios que implementará el Presidente, dirigentes de partidos que integraban JxC pusieron reparos sobre la constitucionalidad de la medida y alertaron sobre las consecuencias judiciales que podría tener el paquete de desregulaciones. Cuestionan, sobre todo, que haya decidido avanzar con medidas como la habilitación para privatizar empresas públicas por decreto en lugar de enviar un proyecto de ley al Congreso, donde Milei solo cuenta con siete senadores y menos de 40 diputados. “No son medidas que necesita para gobernar. Es el caso por ejemplo de la eliminación de los registros automotores” , señala uno de los referentes de la oposición.

El dictado de todo DNU es para una situación excepcional. Lo anunciado por el Presidente de la Nación no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º. Es por eso que se procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y/o modificada ya que… — maxi ferraro (@Maxiferraro) December 21, 2023

La mayoría de los jefes parlamentarios optó por estas horas por evaluar los alcances de los anuncios junto a sus asesores. Es el caso, por caso, del senador nacional y jefe de la UCR, Martín Lousteau. Fuentes cercanas al economista aseguran que se manifestará en contra del megadecreto.

Según Maximiliano Ferraro, titular de la CC, la fuerza de Carrió, el paquete anunciado por el Presidente “no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º”. “Es por eso que se procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y/o modificada ya que el Presidente, pudiendo llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, optó por arrogarse facultades legislativas”, explicó Ferraro.

Me parece buenísimo el decreto desregulador del presidente @JMilei , incluso muchos de los artículos como derogación de Alquileres, de abastecimiento o los registros automotores digitales, son proyectos que coinciden con los que presente en el Congreso. Pero Decreto no deroga Ley — Las fuerzas de la Constitución (@martintetaz) December 21, 2023

El diputado adelantó que Carrió encabezará un comité para analizar la “necesidad y urgencia” o la “posible violación de derechos constitucionales”. “Se procederá a un análisis de forma y contenido. Respecto del fondo de cada decisión del decreto nos pronunciaremos particularmente”, completó.

Por su parte, Nicolás Massot, quien integra la bancada de Cambio Federal, que tiene lazos con gobernadores de Juntos por el Cambio, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) o Ignacio Torres (Chubut), dijo que coincide con la orientación de la mayoría de las medidas para desregularizar pero advirtió que no coincide con la decisión de avanzar a través de un DNU. “Estoy de acuerdo con gran parte de las medidas anunciadas, no en todas, pero no entiendo por qué mandan muchas de ellas por decreto y no a través de un proyecto de ley. Tienen un Congreso predispuesto a acompañar las iniciativas de un gobierno que recién inicia y que está esperando a ser convocado a trabajar en extraordinarias”, afirmó ante la consulta de LA NACION.

Massot intuye que, con esta jugada, el Gobierno “busca instalar los temas”, pero considera que “deberán ser completados institucionalmente con herramientas más robustas que un DNU”. “Por nombrar una que no entiendo se mande por decreto, la de privatizaciones, porque ninguna de las empresas públicas están preparadas para ser privatizadas. Requieren un saneamiento y una regularización que lleva tiempo, no había urgencia allí. Y será poco atractivo adquirir una compañía que penda de un decreto judicializado, porque este mecanismo le da mucho lugar a la industria del juicio”, detalló Massot.

En cambio, Margarita Stolbizer, compañera de bloque de Massot, emitió un duro mensaje contra el Gobierno. Y advirtió que el Poder Legislativo “deberá analizar en profundidad cada renglón de este DNU”. “El Presidente usa cadena nacional para denostar a la política y a los políticos, rodeado de ellos y sin asumir su condición de tal. A contramano de la institucionalidad y estado de derecho, anuncia derogación de leyes por medio de un decreto”, indicó Stolbizer.

Enseguida, agregó: “Ni siquiera firma la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso. Abuso e inconstitucionalidad. Sigue con consignas de campaña sin asumir que debe gobernar respetando la Constitución Nacional”.

Por ahora, el bloque de la UCR, que preside Rodrigo de Loredo, no se expresó sobre el megadecreto con reformas económicas y estatales de Milei. Uno de los pocos diputados que levantó la voz fue Martín Tetaz, quien elogió el contenido de los anuncios, aunque aclaró que “decreto no deroga ley”.

“Me parece buenísimo el decreto desregulador del presidente, incluso muchos de los artículos como derogación de alquileres, de abastecimiento o los registros automotores digitales, son proyectos que coinciden con los que presente en el Congreso. Pero decreto no deroga ley”, señaló.

El Presidente usa cadena nacional para denostar a la política y a los políticos, rodeado de ellos y sin asumir su condición de tal. A contramano de la institucionalidad y estado de derecho, anuncia derogacion de leyes x medio de un Decreto. — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) December 21, 2023

LA NACION