Cruce en la ONU: cómo surgió la réplica de la Argentina al Reino Unido tras los dichos de Burnham sobre Malvinas

NUEVA YORK.- La previa del discurso que el presidente Javier Milei dará en la mañana de este miércoles en la Asamblea General de la ONU, y dond reforzará el reclamo de soberanía sobre las Malvinas, estuvo dominada por un inusual cruce entre la Argentina y el Reino Unido en ese escenario global, luego de que el canciller Pablo Quirno le respondiera al primer ministro británico, Andy Burnham, quien más temprano había asegurado -al hablar de las islas- que su país estará “firme contra cualquier amenaza al orden de la ley”.

El canciller argentino habló durante casi tres minutos, cerca de las 21 (hora local), al ejercer el derecho a réplica que concede el organismo multilateral. Quirno reiteró la “plena disposición” de la Argentina a “reanudar negociaciones bilaterales”, y afirmó que las islas “están ilegalmente ocupadas por el Reino Unido”.

Después de muchos años, un Primer Ministro británico hizo mención a las Islas Malvinas en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, hecho que refleja que las medidas tomadas por el Gobierno del Presidente Javier Milei pusieron a la Cuestión Malvinas en la… pic.twitter.com/7txbaVBikf — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 23, 2026

“La réplica surgió de un equipo que está atento a las presentaciones de diferentes países, y hoy el primer ministro británico mencionó las Malvinas. Es la primera vez es en muchísimo tiempo que un premier británico menciona a las islas en la ONU”, explicó Quirno en la noche de este martes a un grupo de periodistas de medios argentinos, entre ellos LA NACION.

Y añadió: “La estrategia del Reino Unido históricamente ha sido ignorar nuestro reclamo y los llamados de las Naciones Unidas a dialogar y a resolver el tema de la soberanía. Y es evidente que la estrategia diseñada por el Gobierno lo que ha hecho es poner cierto movimiento en la situación que ha llevado a que el Reino Unido haya tenido que hablar del tema con Donald Trump, como dijeron ellos, y que hayan tenido que mencionarlo hoy en Naciones Unidas”, amplió, al hacer referencia al encuentro bilateral que Burnham mantuvo el martes con el presidente norteamericano.

Trump se reunió el martes último por primera vez con Burnham después de semanas de tensión que incluyeron algunas referencias del líder norteamericano sobre las Islas Malvinas que generaron un alto impacto en Londres y en Buenos Aires.

El primer ministro británico, Andy Burnham, y el presidente Donald Trump, en una reunión bilateral al margen de la Asamblea General de la ONU. Toby Melville - Pool Reuters

El tema Malvinas, de hecho, estuvo entre lo que se abordó en la reunión bilateral, según confirmó el primer ministro laborista, sin dar mayores detalles.

“Vamos a estar firmes contra cualquier amenaza al orden de la ley, no solo de Rusia, sino de otros, inclusive cuando amenazan los derechos de los territorios británicos para permanecer británicos, como es en el caso de las Islas Malvinas”, advirtió Burnham en su discurso en el atril de la ONU.

Quirno explicó que, al ser el primer ministro un jefe de G¿gobierno, existe el derecho a réplica en el organismo multilateral. “Y eso es lo que la Argentina hizo luego de que terminaran las declaraciones de todos los líderes” que estaban en la orden del día, señaló.

El canciller llegó por la noche a la sede de la ONU luego de acompañar a Milei en su encuentro de poco más de 20 minutos con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en el hotel Lotte en Manhattan, donde Trump dio una recepción para los líderes que participan de la Asamblea General.

En su exposición, en compañía del embajador argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, Quirno sostuvo que la “ocupación” británica del territorio “data de 1833, cuando fuerzas del Reino Unido ocuparon las Islas Malvinas quebrantando la integridad territorial del país y expulsando a las autoridades y la población argentinas legítimamente establecidas”.

El canciller Pablo Quirno, en la ONU

“La Argentina tiene plena disposición a reanudar negociaciones bilaterales y reafirma su compromiso con la solución pacífica de la controversia”, subrayó Quirno.

Y añadió: “Instamos al Reino Unido a cumplir con sus obligaciones en materia de descolonización y a cesar de inmediato sus incumplimientos de derecho internacional”.

“La Argentina reafirma sus legítimos derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, que son parte integrante del territorio nacional. Por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas”, concluyó.

Tras ese cruce entre la Argentina y el Reino Unido, este miércoles a las 10.45 (hora local, las 11.45 de la Argentina) será el turno del discurso de Milei ante la Asamblea General, en el que se espera refuerce el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, en línea con la imposición de sanciones a empresas e hidrocarburos que operan ilegalmente en la zona.