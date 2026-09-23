Andy Burnham se refirió a la Cuestión Malvinas en la ONU y Quirno le respondió

El primer ministro británico, Andy Burnham, se refirió este martes a la Cuestión Malvinas en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y resaltó que el Reino Unido estará “firme contra cualquier amenaza al orden de la ley”, lo que motivó que el canciller Pablo Quirno reiterara la “plena disposición” de la Argentina a “reanudar negociaciones bilaterales”.

El funcionario británico recalcó que su país seguirá invirtiendo en defensa pero aclaró que no irá tras ningún tipo de “confrontación”, aunque aclaró que el Reino Unido estará firme contra cualquier amenaza “no solo de Rusia, sino de otros, inclusive cuando amenazan los derechos de los territorios británicos para permanecer británicos, como es en el caso de las Islas Malvinas”.

El mandatario al momento de su disertación

“Trabajaremos incesantemente para construir nuestro poder duro, nuestra disuasión, pero no jugaremos el juego de Rusia”, insistió Burnham, quien al mismo tiempo renovó su apoyo a Ucrania.

Tras ese discurso, Quirno pidió réplica a la Secretaría General de la ONU, que le fue concedida. El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que la “ocupación” británica del territorio “data de 1833, cuando fuerzas del Reino Unido ocuparon las Islas Malvinas quebrantando la integridad territorial del país y expulsando a las autoridades y la población argentinas legítimamente establecidas”.

Quirno, en la ONU

“Argentina tiene plena disosición a reanudar negociaciones bilaterales y reafirma su compromiso con la solución pacífica de la controversia”, subrayó Quirno.

La expoisción de Burnham

Durante su disertación, y más allá del conflicto con Malvinas, el primer ministro británico también hizo un repaso sobre las “amenazas” que enfrenta no solo el Reino Unido, sino también Occidente y toda Europa, con la mirada puesta sobre la disputa entre los presidentes de Ruisa y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelensky, respectivamente.

Sobre comportamiento del Kremlin, Burnham apuntó: “A diferencia de Rusia, no buscamos la confrontación, al contrario, estaremos preparados, pero no tendremos miedo, con los ojos abiertos pero la cabeza fría. No flaquearemos en defender a nuestro pueblo y a nuestros aliados”.

Cuándo hablará Milei en la ONU

Tras las palabras de Burnham, este miércoles será el turno del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Se espera que, durante su discurso, el mandatario refuerce el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, en línea con la imposición de sanciones a empresas que operan ilegalmente en la zona.

La tercera presentación de Milei en el organismo multilateral como jefe de Estado se dará al mediodía —a las 12 horas de la Argentina—.

De cara a su discurso en la ONU, se espera que profundice la postura argentina sobre el Atlántico Sur, luego de la aplicación de sanciones más severas a las firmas con operaciones no autorizadas en las islas y los dichos del primer ministro británico.

Milei en la ONU, durante su discurso de 2025 Heather Khalifa - FR172147 AP

Durante el debate multilateral del año 2025, el Presidente ya afirmó: “Quiero reiterar nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente”.

En esa oportunidad, también invitó al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales según la resolución 2065 que —donde se reconoció oficialmente la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas.