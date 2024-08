Cuál es la acusación de Fabiola Yañez contra Juan Pablo Biondi

Escuchar

Tras afirmar que el expresidente Alberto Fernández ejerció violencia física y psicológica contra ella durante varios años de su relación, Fabiola Yañez amplió su declaración y apuntó contra otros cuatro exfuncionarios del gobierno del dirigente peronista. Entre ellos Juan Pablo Biondi, el exencargado de la comunicación presidencial que se retiró del gabinete en septiembre de 2021, en medio de la crisis política entre Fernández y Cristina Kirchner.

Pese a que no apuntó directamente a Biondi por tener conocimiento sobre las agresiones que recibía y no hacer nada al respecto, sí relató que no le permitió defenderse ante las “agresiones mediáticas” que recibió mientras se desempeñó como primera dama. “Cuando alguien me agredía mediáticamente, no me dejaban hacer nada por mí tampoco. Por eso, en el punto siguiente relataré lo que para mí fue UNA COMPLETA VIOLENCIA INSTITUCIONAL [SIC]. Incluso Juan Pablo Biondi me decía que me tenía que quedar callada porque, de lo contrario, sería dar entidad a los comentarios ”, declaró Yañez.

La presentación en la que dijo esto fue realizada el lunes ante la Justicia de Madrid, ciudad en donde reside. En el escrito de 20 páginas que amplió con su presentación vía Zoom también aparecen nombrados el médico presidencial Federico Saavedra, la exministra de Mujeres, Ayelén Mazzina y Cecilia Hermoso, directora general de Comunicación Digital.

Los exfuncionarios acusados por Yañez en su declaración. Archivo

El rol de Biondi en el gobierno

El entonces secretario de Comunicación y Prensa, hombre de extrema confianza del presidente Fernández -que asumió el cargo en diciembre de 2019-, presentó su renuncia en septiembre de 2021 luego de ser apuntado de manera directa por la vicepresidenta Cristina Fernández en una carta abierta que publicó en su página web en el marco de la crisis que atravesaba el Gobierno.

El funcionario fue acusado de “hacer operaciones” en contra de la expresidenta “de manera constante”. “¿Por qué cuento esto? Porque no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político: Alberto Fernández quería que el Dr. Eduardo De Pedro fuera su jefe de Gabinete y fui yo la que no estuvo de acuerdo. Mal podría ahora promoverlo para ese cargo”, expresó en ese entonces.

Y agregó: “A propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan… El vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz . ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio”.

Juan Pablo Biondi cuando aún se desempeñaba al frente de la secretaría de Prensa. Santiago Filipuzzi - LA NACION

Un día después de estas declaraciones, Biondi presentó su renuncia al cargo de vocero presidencial. “Soy de palabra y códigos, y la renuncia se la presenté en mano al Presidente, no por los medios y sin firma”, detalló. Tras esto, su cargo fue tomado por Juan Ross, que hasta el momento se desempeñaba director nacional de Publicidad Oficial.

