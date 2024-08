El exsecretario de Culto Francisco Sánchez dio detalles de su salida y aseguró que no lo echaron

Escuchar

Un nuevo cambio se produjo el martes en las filas de la Casa Rosada, cuando quedó afuera de las escuadras mileístas el entonces secretario de Culto, Francisco Sánchez, de fuerte sesgo conservador, y asumió en su lugar el legislador bonaerense Nahuel Sotelo, que oficiaba como titular del bloque oficialista en territorio de Axel Kicillof. Este miércoles, el funcionario saliente aseguró que no lo echaron y que decidió irse por motivos personales.

En medio de movimientos en el esquema de poder de la Cancillería, comandada por Diana Mondino, pero donde también tienen injerencia la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el estratega Santiago Caputo, de quienes Sotelo es cercano, Sánchez -que venía de Pro- aseguró que partió por “motivos personales” y este jueves dio más detalles al respecto de esa versión.

“Es algo que me da bastante dolor porque es un cargo que yo quiero mucho, que valoro mucho, trabajar con Diana Mondino, para el presidente de Milei... para mí es importante. Pero bueno, hace un par de meses ya que había tomado esta decisión y ahora la concretamos. Es una renuncia que tiene que ver con que para mí es importante estar en mi casa. Yo soy de Neuquén, mi esposa, mis cinco hijos están en Neuquén, y se me hace muy difícil, muy complicado. Posiblemente para muchos sea incomprensible esto, pero para mí es fundamental estar cerca de la familia”, comentó en Radio Mitre. Dijo, además, que seguirá trabajando para Milei, pero desde su provincia y no desde Buenos Aires.

En tanto, negó que su expulsión haya tenido que ver con la cantidad de travesías al exterior que realizaba. “Puede ser que me critiquen por muchas cosas. No hice tantos viajes, en realidad los viajes que hice, la mayor parte, fueron invitaciones, así que no tuvieron un gasto para el Estado. Cuando uno quiere criticar a la persona puede encontrar mil razones y las críticas son en todo caso externas, nunca dentro de Cancillería”, aseguró. Asimismo, indicó que realizaron un “trabajo excelente” junto a Mondino.

El diputado Nahuel Sotelo, que reemplaza a Sánchez

En este marco aseguró que Sotelo, su reemplazante, es “un amigo” y que desde hace rato están abocados a la transición en la Secretaría de Culto. “Es una persona muy madura, excelente, con excelentes valores”, comentó sobre el legislador bonaerense.

El martes por la noche, Mondino publicó una foto junto a Sánchez y Sotelo. “¡Qué equipo! Fui privilegiada de haber trabajado con Francisco y ahora seguir de racha sumando a Nahuel. Ambos compartimos que Roca fue el mejor presidente, pero nuestro objetivo será contribuir para que ese podio cambie de dueño”, escribió la canciller, que le dijo al diputado de la Provincia: “¡Felicitaciones, futuro secretario de Culto!”.

