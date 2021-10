Cuando Alberto Fernández y Gabriela Cerruti se peleaban por las redes

El Gobierno anunció anoche la designación de Gabriela Cerruti como nueva vocera oficial, tarea que empezó a desempeñar hoy con su primer contacto con los medios. La decisión fue adoptada personalmente por el presidente Alberto Fernández, quien se encargó a través de Twitter de anunciar la novedad: " Hoy designé a @gabicerru a cargo de la Unidad de Comunicación de Gestión Presidencial. A partir de hoy, será ella la Portavoz de la Presidencia. Una nueva figura que he tomado de algunas democracias europeas. Que esa función sea ejercida por una mujer resalta dos cuestiones fundamentales de nuestro Gobierno: queremos una comunicación clara, precisa y transparente y sostenemos la vocación de avanzar en la igualdad de género y de oportunidades”.

Sin embargo, no siempre la relación fue tan cordial. En la misma red social todavía hay vestigios de tiempos en los que la relación entre ellos no era tan amigable. Especialmente hay un cruce el 28 de enero de 2017, después de que el ahora presidente diera una entrevista en la agencia oficial Telam y dijera que Cristina Kirchner lideró una etapa “patética y obediente” del peronismo.

La flamante vocera lo acicatea con un mensaje agrio: “Para @Alferdez @CFKArgentina representa el peronismo patético. Regálenle un GPS porque hace dos días estaba pidiendo pista para hacerse K”.

El ahora presidente le dice: “Ay Gaby!! Yo fundé el kirchnerismo cuando vos te pavoneabas con Telerman. A mí no Gaby!!! Deberías recuperar (si alguna vez tuviste) tu capacidad de autocrítica”. Y después sigue al decir que “el peronismo patético se bancó a Boudou, Moreno, Milani, el pacto con Irán... sigo?”.

Cerruti la respondió entonces: “Yo no dudo de que despreciás al kirchnerismo. Me alegro que no haya más confusión”. Al día siguiente, cerró el hilo con un mensaje irónico: “Sos re Betty Sarlo! Te dejo el peronómetro si te hace sentir importante. Buen domingo”.