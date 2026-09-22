Cuándo es el discurso de Javier Milei en la ONU en medio de la tensión con Reino Unido por Malvinas

El presidente Javier Milei hablará este miércoles 23 de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Se espera que, durante su discurso, el mandatario refuerce el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, en línea con la imposición de sanciones a empresas que operan ilegalmente en la zona.

La tercera presentación de Milei en el organismo multilateral como jefe de Estado se dará el miércoles al mediodía —a las 12 horas de la Argentina—.

Será su primer discurso en la ONU tras exacerbarse la tensión con el Reino Unido

La agenda oficial

El jefe de Estado partió hacia los Estados Unidos este lunes desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno.

Durante la tarde del martes, la primera actividad del Presidente será en la Yeshiva Darchei Torah, una escuela privada judía de varones donde recibirá la distinción Ohev Yisrael por su respaldo al Estado de Israel.

Más tarde, a las 19 horas, se reunirá con el economista mexicano Roberto Salinas. A las 20.30 mantendrá un encuentro con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín, autor de publicaciones sobre crecimiento económico.

El presidente recibirá una distinción por su apoyo a Israel

Luego de su discurso del miércoles en la Asamblea General, el mandatario expondrá en una conferencia sobre valores occidentales organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, junto al International Republican Institute.

A las 18 horas se reunirá con integrantes del Consejo de las Américas, con la participación de Susan Segal y un grupo de hasta 15 empresarios. La jornada terminará a las 19.30 con una reunión con el rabino Simón Jacobson.

La actividad oficial concluirá el jueves a las 13 con una disertación ante The Economic Club of New York y el regreso está previsto para el jueves a las 21 horas, con llegada a Buenos Aires el viernes a las 8.30.

Milei reafirmaría el compromiso argentino con la soberanía sobre las islas [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Los antecedentes de Milei en la ONU

De cara a su discurso en la ONU, se espera que profundice la postura argentina sobre el Atlántico Sur, luego de la aplicación de sanciones más severas a las firmas con operaciones no autorizadas en las islas.

Durante el debate multilateral del año 2025, el Presidente ya afirmó: “Quiero reiterar nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente”.

En esa oportunidad, también invitó al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales según la resolución 2065 que —donde se reconoció oficialmente la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas.