La agenda de Milei en la ONU: reclamo por Malvinas, charla con economistas, encuentro con un rabino y galardón

Javier Milei emprenderá este lunes un nuevo viaje a Nueva York para participar de la 81° Asamblea Anual de la Organización Naciones Unidas (ONU). Se trata de la tercera vez que el mandatario asistirá al evento y en su discurso destacará especialmente la defensa de la soberanía argentina sobre las Malvinas, luego de endurecer las sanciones contra las empresas que operan en la zona.

Milei viajará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno.

La partida está prevista para las 23 del lunes, luego de una jornada en la que el mandatario tendrá una nueva reunión de Gabinete.

Será una cita sensible, ya que se dará luego de una semana de cruces internos alrededor del proyecto de presupuesto, que fue enviado a la Cámara de Diputados sin tener en cuenta las negociaciones que el oficialismo llevaba adelante con los aliados, por ejemplo, en el área de Discapacidad.

Milei arribará a Nueva York el martes a la mañana. Por la tarde, su primera actividad será una disertación en la institución educativa de la comunidad judía, Yeshiva Darchei Torah donde se dará la entrega del galardón “Ohev israel (Amor a Israel)”.

A las 19 horas, Milei se reunirá con Roberto Salinas.

Una hora y media después, el Presidente tiene previsto encontrarse con el economista estadounidense Xavier Sala í Martín, a quien elogió públicamente su libro Economic Growth sobre el crecimiento económico en relación con las pruebas empíricas de cada país.

El miércoles al mediodía, Milei expondrá en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

“En primer lugar, quiero reiterar nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente”, dijo el mandatario el año pasado.

“A pesar de los ochenta años que pasaron desde la creación de esta organización, situaciones coloniales como estas siguen sin ser resueltas”, agregó. Fue entonces que completó: “Por lo que invitamos al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales de conformidad con la resolución 2065 de esta misma Asamblea General, junto con todas las resoluciones posteriores que la acompañan”.

En 2024, en medio de críticas a la propia ONU, el mandatario sostuvo: “Tampoco la organización ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano, en la relación con las Islas Malvinas.

El mandatario se encuentra por estas horas en plena preparación de su discurso, según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas. Y cuenta, en la redacción, con la colaboración de Santiago Caputo.

Por la tarde del mismo miércoles 23, Milei disertará en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento del International Republican Institute (IRI).

A las 18, en tanto, tendrá una reunión con socios del Consejo de las Américas, del que participarán Susan Seagal y una mesa de entre 12 y 15 empresarios.

Una hora y media más tarde mantendrá un encuentro con el rabino y escritor, Simón Jacobson.

El jueves 24, a las 13, el Presidente disertará en The Economic Club of New York. En tanto que a las 21 está previsto que emprenda el regreso a la Argentina, donde aterrizará a las 8:30 del viernes.