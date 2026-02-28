Cúneo Libarona prepara su renuncia y hay varios candidatos a sucederlo en el recambio más importante del Gabinete

El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, prepara su salida del Gobierno luego del discurso de inauguración de sesiones ordinarias del Congreso que dará el presidente Javier Milei, según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales.

El ministro es uno de los tres integrantes del gabinete original que acompañan a Milei desde que asumió, el 10 de diciembre de 2023.

Los otros dos son Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

El resto renunció por diferencias, empujados por el Gobierno o devorados por las internas.

Cúneo Libarona, de 65 años, dijo a sus amigos que deja el cargo porque quiere recuperar su vida familiar, profesional y universitaria. Ya amagó con renunciar el fin de semana previo a que Javier Milei ganara las elecciones legislativas de octubre del año pasado.

Pero en el Gobierno cuentan que el sábado anterior lo llamó Karina Milei y le pidió que no dejara su cargo, y que lo propio hizo el Presidente Javier Milei. Eso decidió al funcionario a seguir en el cargo; “hasta abril”, se dijo en ese momento. Su permanencia obturaba ese cargo a pedido de Karina Milei y no lo dejaba en manos del asesor presidencial Santiago Caputo, que fue quien colocó al viceministro, Sebastián Amerio.

Ahora, Cúneo Libarona se iría finalmente del Gobierno y retornaría a la Universidad del Museo Social, donde es decano de la Facultad de Derecho.

Si bien dejó el estudio jurídico familiar mientras ejerció como ministro, sus hermanos lo conservaron y el cargo implicó más de una vez conflictos de intereses con causas o posibles nuevos clientes, por lo que un alejamiento del Gobierno lo liberaría de esa carga.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el viceministro, Sebastián Amerio

Cúneo Libarona deja como su herencia el haber impulsado el Código Procesal Penal Acusatorio en 17 provincias (resta aplicarlo en siete).

Además, impulsó el proyecto de ley penal juvenil con Patricia Bullrich, el nuevo Código Penal, la reforma de la Secretaría de Derechos Humanos, los cambios en el Inadi y el cierre de dependencias que la gestión libertaria denunció que respondían a la militancia política y no a la gestión.

La sucesión

La sucesión de Cúneo Libarona como ministro no está decidida. Estará signada por cómo se resuelva la puja interna entre el asesor Santiago Caputo y la secretaria general Karina Milei.

Juan Bautista Mahiques

Una posibilidad es que ascienda Amerio, pero también suenan otros nombres, como el de Juan Bautista Mahiques, hijo del camarista Carlos Mahiques, salpicado por la causa AFA.

Mahiques padre, cumple 75 años y pidió al Poder Ejecutivo que le renovaran su pliego como juez para seguir cinco años más. El Gobierno, con inusual celeridad, tramitó ese pliego y lo envió al Senado, donde confían que tendrá los votos necesarios. Luego, LA NACION reveló que Carlos Mahiques había celebrado su último cumpleaños en la mansión de Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA señalado por empresas fantasma y desvío de fondos.

Ahora su hijo, fiscal general de la Ciudad e influyente personaje del mundo judicial en Comodoro Py y en la Ciudad, suena como posible ministro de Justicia.

Karina Milei y Santiago Viola, durante una reunión en la Cámara Nacional Electoral Fabián Marelli

Otros nombres en la lista son el del abogado Santiago Viola, de confianza de Karina Milei y apoderado de La Libertad Avanza, y hasta se mencionó al fiscal Diego Luciani. El fiscal dijo a sus allegados que nadie le ofreció nada, que planea seguir siendo fiscal y que no tiene intenciones de saltar a la política.

Luciani estuvo esta semana en Brasilia con el fiscal antilavado Diego Velasco, representando oficialmente a la Argentina en una reunión de Fiscales Anticorrupción en América Latina y el Caribe. Su aspiración es seguir dando esta lucha contra la corrupción, dicen en el entorno de Luciani.

Diego Luciani, esta semana, en un encuentro de fiscales anticorrupción en Brasilia

El nombre que siempre está en danza es el del intendente de Mar del Plata (en uso de licencia) y exjuez federal, Guillermo Montenegro, hoy senador de la provincia de Buenos Aires. Con buen vínculo directo con Javier Milei y una activa participación en la última campaña electoral con los libertarios, la postulación nunca es dejada de lado.

Guillermo Montenegro y Javier Milei Presidencia

No lo contactaron del Gobierno -dicen fuentes al tanto de las conversaciones de estas horas-, pero eso no es determinante si se considera que a otro originario de Pro, como Diego Santilli, lo llamaron 24 horas antes de asumir el cargo de ministro del Interior.

El futuro de Amerio no está claro. Cercano a Santiago Caputo, el viceministro de Justicia dice desde hace meses que no tiene aspiraciones de convertirse en ministro; sin embargo, su nombre está en la lista de candidatos.

Fuentes de la Casa Rosada dicen incluso que cuando se lo ofrecieron, rechazó esa postulación. Eso ocurrió tanto antes de la jura de Milei como presidente como, luego, una vez en la gestión.

La sospecha es que si no se ve favorecido con el ministerio, tampoco siga en el cargo de viceministro, aunque no está nada dicho.