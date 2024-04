Cúneo Libarona viajó a Washington en busca de apoyo para capacitar jueces y fiscales

Escuchar

WASHINGTON.- Desapercibido en medio de las reuniones de primavera del Fondo Monetario y el Banco Mundial, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, mantuvo reuniones esta semana en Washington con dos altos funcionarios del gobierno de Joe Biden con quienes discutió sus planes de reforma para la justicia argentina, incluida la implementación en todo el país del llamado sistema acusatorio, y la política de derechos humanos del Gobierno. Estados Unidos ofreció colaborar con la capacitación de jueces y fiscales, anticipó Cúneo Libarona en un diálogo con LA NACION.

Las dos principales reuniones de Cúneo Libarona y sus asesores en Washington fueron con el fiscal General, Merrick Garland, y el número dos para la región del Departamento de Estado, Kevin Sullivan. Con Garland, jefe de los fiscales federales, Cúneo Libarona discutió sus planes de reforma, y se llevó el ofrecimiento que vino a buscar.

“Le conté todo el diseño del plan de Justicia, la implementación del código acusatorio en materia federal, penal, ley de minoridad, juicio por jurado, y nos ofrecieron, muy bien, capacitación para los y fiscales de la vida. Encantados de la vida, es lo que quería lograr acá, traerme capacitadores que conocen el sistema acusatorio que rige en Estados Unidos, que va a regir en nuestro sistema federal ”, dijo el ministro.

En el Departamento de Estado, Cúneo Libarona discutió el reciente fallo de la Cámara de Casación Penal, que responsabilizó a Hezbollah por los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, y la posibilidad de avanzar con el proyecto de llevar adelante un juicio en ausencia.

“ Les conté, esto es importante, mi ley de juicio en ausencia, porque yo creo que no hay otra manera de que este proceso avance de juzgar a siete señores que están por el mundo dando vueltas , con una orden de captura, y que la sociedad, las víctimas necesitan la verdad. Y la verdad es el juicio. Es una ley nueva. El juicio en ausencia lo que pretendo, en este caso, y en muchos otros, se aplique el juicio con amplias defensas para que el imputado que se fugó no se beneficie de esa situación”, indicó Cúneo Libarona. “Les gustó mucho, me dijeron que ellos tenían algún sistema parecido”, amplió, sobre la respuesta norteamericana.

Garland y Cúneo Libarona en Washington.

En la reunión con Sullivan, Cúneo Libarona dijo que otro funcionario, Enrique Roig, subsecretario Adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, quiso saber dónde estaba parado el gobierno de Javier Milei en materia de derechos humanos, un tema particularmente sensible al que Estados Unidos le presta especial atención.

Fue un tramo de la conversación en el que se tocó el enfoque del gobierno libertario respecto de los delitos de lesa humanidad cometidos durante los 70 por la última dictadura militar. En un giro que ha generado una fuerte controversia fuera y dentro de la Argentina, el gobierno de Milei ha comenzado a hablar de “memoria completa”, y ha llevado el foco a las víctimas de los ataques perpetrados por las dos principales organizaciones guerrilleras que actuaron en esa época, Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

“El ministerio quiere ampliar su visión de los derechos humanos”, dijo Cúneo Libarona. “ Los juicios a los militares que están en trámite siguen su curso por la vía judicial correspondiente . En el mundo actual, el centro de la política criminal está dado en las víctimas de delitos. El ministerio las va a acompañar, asistir e incluso asesorar jurídicamente en orden a los delitos de competencia federal. Brindará apoyo psicológico, legal e inclusive, en ciertos casos, material”, indicó.

La visita de Cúneo Libarona a Estados Unidos quedó en un segundo plano en medio de las gestiones del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo. A diferencia de Posse y Caputo, Cúneo Liberona discutió su agenda y respondió preguntas de la prensa durante una charla en la embajada argentina en Washington antes de regresar a la Argentina.

La gira del ministro de Justicia incluyó además de sus reuniones con Garland y Sullivan una agenda abocada a la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero. En Nueva York, la delegación se reunió con Clark Abrams, asistente del Fiscal de Distrito y jefe de la Unidad de Investigaciones Financieras y Lavado de Dinero. Y en Washington, Cúneo Libarona participó de la reunión interministerial del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde también estuvo el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci. Y mantuvo reuniones en la Organización de Estados Americanos (OEA).

“La UIF que recibimos de la última gestión no tenía una agenda internacional muy importante. Nuestra decisión es darle una participación más global ”, dijo Yacobucci, quien reactivó contactos con otras agencias regionales y con la unidad de Estados Unidos. “La UIF viene a participar nuevamente con mucha firmeza en la lucha contra el lavado de activos con socios estratégicos como pueden ser Estados Unidos, Israel, países europeos con los que hemos tenido contacto en otros viajes. Volvemos a tener un rol protagónico. El mundo espera mucho de la Argentina”, completó.