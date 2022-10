La advertencia del líder piquetero y funcionario del Gobierno Daniel Menéndez: “La próxima presidenta va a ser Patricia Bullrich o Mauricio Macri”

escuchar

Mientras la presión de Cristina Kirchner parece crecer sobre el Palacio de Hacienda que conduce Sergio Massa para -entre otras medidas- poner en marcha nuevos controles a las empresas y así intentar frenar a los precios, la inflación no detiene su marcha. Aún cuando no impactaron los aumentos de tarifas sobre los consumos de energía, el índice inflacionario volvió a situarse en altos niveles y marcó un 6,2% de aumento. En este contexto, el líder de Barrios de Pie-Somos, Daniel Menéndez, que también es subsecretario de Políticas de Integración en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, apuntó en duros término contra el Gobierno nacional. “Si no abordamos esa agenda, la próxima presidenta va a ser Patricia Bullrich o Mauricio Macri”, aseguró.

El dirigente -quien tejió una alianza con la agrupación que lidera Emilio Pérsico que le valió ocupar un cargo en el oficialismo- cuestionó hoy la estrategia del Gobierno nacional que integra, y lo señaló por “falta de audacia”.

“La gente está agotada, la guita no alcanza. Entramos en la segunda quincena del mes y se empiezan a reducir gastos, hay muchos que ya tienen dificultades y eso es una realidad incontrastable. Está ahí, cotidianamente en cada barrio, en cada bolsillo de los argentinos. Es inaguantable”, diagnosticó Menéndez, en diálogo con Radio 10.

El dirigente de Barrios de Pie-Somos señaló que el gobierno de Alberto Fernández se encuentra en “tiempo de descuento”. “Nos comprometimos con los trabajadores y hoy no se están cumpliendo las promesas”, evaluó.

Y siguió: “Creo que las peleas, las correlaciones de fuerza, las dificultades que puede tener cualquier gobierno son atendibles. Lo que no podemos dejar es de dar esas peleas. Lo peor que nos puede pasar después de cuatro años de gobierno es quedarnos con la sensación de no haber hecho lo que debiéramos hacer”.

En este sentido, Menéndez señaló que la administración de Fernández debiera poner en marcha una batería de medidas para aliviar la presión de la economía sobre la gente. “Se llame congelamiento de precios, bono para la indigencia, fortalecimiento de presupuesto para emprendimientos, una batería de medidas para construir una agenda, con las limitaciones y sin locuras, pero si no abordamos esa agenda, la próxima presidenta va a ser Patricia Bullrich o Mauricio Macri o cualquiera de los que andan diciendo barbaridades”, aseguró.

Un potencial triunfo de la fuerza opositora en las elecciones presidenciales del próximo año, consideró Menéndez, “sería enormemente dañino”. “Necesitamos entrar en una etapa del fin de este mandato que, más allá de las alquimias electorales y las internas en el debate de cargos y puestos, ponga más firmeza en la agenda de la gente”, subrayó.

“El último trimestre creció la indigencia en la Argentina”, continuó Menéndez, y remarcó: “Son datos que requieren otro tipo de respuesta. Es un dato que nos debiera llenar de verguenza”. El líde piquetero indicó que si bien no pide un cambio inmediato, sí exige reacción. “Que nos hacemos cargo de esta agenda”, dijo. Y cerró: “Espero que nos animemos a dar peleas para mejorar el vínculo con la gente y cerrar el paso a la derecha”.

LA NACION