Daniel Scioli afirmó que hay “muchos” peronistas que lo llaman para acercarse al Gobierno

El secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, Daniel Scioli, afirmó que hay dirigentes del peronismo que intentan estar cada vez más cerca del Gobierno. “Algunos peronistas la están empezando a ver. Son muchos los que me llaman, preguntan y veo que de alguna manera se están queriendo empezar a acercar”, afirmó este jueves en LN+ el exembajador en Brasil.

“En los gremios también está ocurriendo eso. No todos estuvieron de acuerdo con el último paro que se hizo”, aseguró en relación a la huelga que realizó la CGT el pasado 9 de mayo, la segunda que hizo la central sindical al Ejecutivo de Javier Milei. “Sienten que hay que darle un tiempo”, sostuvo Scioli.

El exvicepresidente de Néstor Kirchner justificó su nueva pertenencia libertaria. “Interpreto los nuevos tiempos de la Argentina y lo que Milei está encarando”, dijo y contó la oportunidad que se le presenta a la Argentina, según un alto funcionario de la ONU. “El secretario general de la Organización Mundial de Turismo [Zurab Pololikashvili] me dijo que tenemos el mejor embajador para promover el turismo en la Argentina: Milei”.

“En Europa, en todos lados se habla de Milei. La centralidad que le está dando al país, en foros donde él va, los encuentros que tiene con los empresarios”, señaló y confirmó que irá a la reunión del G7 en Italia: “Él busca el equilibrio entre los viajes necesarios, como ahora repensó y va a ir al G7 y va a estar en Francia, España e Italia. Eso es bueno para el país porque la Argentina necesita reinsertarse en el mundo, mandar más exportaciones”.

Contra sus excompañeros

Aunque reiteró que no le gusta dar nombres propios, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires cargó contra la oposición, sobre todo contra quienes adoptan la postura de mayor confrontación contra el Gobierno. “Algunos piensan egoístamente que si no lo paran ahora a Milei no lo paran más. Y no lo van a parar porque está la voluntad del pueblo argentino de avanzar en estos cambios”, expresó.

“La gente está interpretando, entendiendo que este no es un esfuerzo y sacrificio más, que esta vez es algo diferente y que va a valer la pena. Se están empezando a ver cuestiones emblemáticas como recuperar el crédito, que debería ser algo normal para el funcionamiento de una economía”, puntualizó. Y agregó: “El Banco Nación dio 4000 millones de crédito en lo que va del año. Hubo 15.000 solicitudes de crédito hipotecario. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque bajaron las tasas, porque hay superávit fiscal y un ordenamiento de la economía”.

