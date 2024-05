Los insultos de Mayra Arena contra Daniel Scioli por su incorporación al Gobierno: “Encima no lo podemos cagar a piñas”

Escuchar

La militante peronista y consultora política, Mayra Arena, empleó duros términos para referirse al secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli. Ayer, durante su paso por la señal de streaming Blender, criticó al exembajador de Argentina en Brasil por su decisión de sumarse a la administración de Javier Milei.

“Yo sé que nos tenemos que ir pero te quiero preguntar por Daniel Scioli. En algún momento lo bancaste vos, ¿no?”, deslizó una de las periodistas que forma parte del programa “Escucho Ofertas”. “Sí”, dijo Arena. Luego, lanzó: “Cuando decimos Scioli, tenemos que decir ‘el hijo de re mil puta de Daniel Scioli’. Ahora ese es su nombre completo. No lo podemos cagar a piñas porque le falta un brazo. Osea, yo no lo puedo cagar a piñas porque tiene un solo brazo. Es injusto, no podría”.

“Entonces, no hay nada físico que se pueda hacer. Solo nos podemos referir a él por lo que es”, sentenció.

En 2023, Arena sería precandidata a diputada en la lista de Scioli. Iba a secundar a Hugo Moyano. Ese plan se frustró luego de que el exembajador de la Argentina en Brasil se bajara de la carrera presidencial por pedido de Alberto Fernández. Unión por la Patria terminó por centralizar sus fuerzas en la fórmula Massa-Rossi.

Respecto de la decisión de unir fuerzas con el actual secretario, explicó: “Lo que tuvimos en su momento fue una intención de pelear una interna peronista donde se planteaba la siguiente visión: saquemos a los pobres de la pobreza, pongámoslos a trabajar, y hagamos que los trabajadores vivan bien. Mi batalla era esa”.

“Creo que hay un peronismo enamorado de la política social. Como eje, como centro, como bandera. Pero es una política social que contiene, no que transforma. Está enamorado de la olla, del chori y de los Redondos. Creen que eso es ser peronismo. Es una mirada muy gorila de lo que es el peronismo”, profundizó.

Y volvió sobre su alianza con Scioli: “Entonces mi idea era dar pelea a eso, dar a entender que nosotros veíamos otra cosa. Creíamos por ejemplo en el peronismo con empresarios. Mi idea era eso, ir a una interna, aunque la perdiéramos, para definir cuántos eran ellos y cuántos éramos nosotros. Scioli apareció y me dijo ‘pienso lo mismo que vos Mayra, estoy para dar esa pelea, quiero que vos vayas al frente, me encanta’. Tenía esa forma de ser de esperanza, de deporte. Un hijo de puta ”.

La consultora política hizo una pausa en su exposición y admitió: “No hay un solo día en que no pueda parar de putearlo”. Frente a aquella confesión, Guille Aquino, conductor del ciclo, le contó que el funcionario del gobierno de Milei pasará por el canal de streaming en los próximos días y lo propuso aparecerse en el piso para “cagarlo a trompadas”. “Podría”, soltó Arena entre risas y dio un cierre al vínculo político que había formado con Scioli el año pasado.

“Volviendo a ese hijo de re mil puta, él apareció para dar esa pelea. Eso se lo reconozco. No se dio. No nos la dieron. Estuvo como candidato único [Sergio] Massa. Entonces, yo milité al candidato único Sergio Massa como militante peronista que soy. Pero lo que no esperaba que a todos estos que le venían diciendo traidor hace 20 años, ahora le haya dado la razón a todos esos hijos de puta. Lo re contra cagaría a trompadas pero le falta una mano”, cerró.

