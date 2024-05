Daniel Scioli afirmó que “muchos sindicalistas no están de acuerdo con el paro” y defendió su nueva militancia libertaria

Escuchar

Daniel Scioli, secretario de Ambiente, Turismo y Deportes, cruzó con dureza a sus excompañeros de la CGT y afirmó que “hay libertad de expresión, de huelga, de prensa y también libertad de extorsión” en referencia al paro de este jueves. “Muchos sindicalistas no están de acuerdo con este paro, me consta”, aseguró.

“Hay una presión al Gobierno porque a cinco meses de asumir es el segundo paro general. La que se perjudica es la gente. La gente que quiere ir a trabajar está de rehén porque no hay transporte mañana [por hoy]. El empresario que tiene que poner en marcha su industria también. El paro no es por 24 horas porque tiene efecto en infraestructura industrial por mas de 24 horas”, aseguró anoche el exgobernador de la provincia de Buenos Aires.

Scioli consideró que “no es el momento” para realizar la huelga. “El Presidente avanzó en su contrato electoral, encarando un cambio que empieza a percibir resultados”, subrayó el exembajador en Brasil y puso como ejemplo “el descenso de la inflación”.

El excandidato a presidente del peronismo en las elecciones presidenciales de 2015 rechazó que la huelga vaya a cambiarle la visión a Javier Milei y se deshizo en elogios hacia su nuevo jefe, al definirlo como “un hombre de una gran tenacidad, fortaleza anímica, espiritual, determinación, coraje y valor”. Además, se comparó con él en la supuesta adicción al trabajo: “Hasta se lo descalificó de adicto a Milei. Es adicto como yo al trabajo. Honrando la responsabilidad y el respaldo que le dio la gente y sacando el país adelante”.

Scioli afirmó que las medidas del Gobierno ya surgen efecto. “Cuando vemos que se sanea el Banco Central y se encara una etapa de superávit fiscal. ¿Cuál es la consecuencia de ese esfuerzo? Que estamos viendo cómo vuelve el crédito como palanca de la recuperación del crecimiento y desarrollo del país”, sostuvo en una entrevista que dio al canal TN.

El exvicepresidente de Néstor Kirchner, por otra parte, se refirió a su viraje político, desde el Partido Justicialista hacia el actual gobierno libertario, pero sin perder su ideología peronista, según remarcó. “No rompí con el peronismo. Lo hago desde mi identidad peronista. Ya lo dijo el general [Juan Domingo] Perón: primero la patria. ¿El país qué necesita? Que pongamos el hombro”.

“Yo tenía dos caminos. O me quedaba en Brasil o venía acá y me comprometía. Siento que a esta altura de mi vida, con 67 años, siendo abuelo y padre de dos hijas dije ‘no puedo ser indiferente, quiero poner toda mi experiencia en ayudar a poder salir adelante y tener un país mejor’”, expresó el exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández y se preguntó: “¿Por ayudar me critican?”.

Scioli desmintió que la apreciación que tuvo el dólar en los últimos meses haya impactado de manera negativa en el turismo extranjero que recibe la Argentina, rechazó que el país se encuentre “caro” y aseguró que el turismo está teniendo un incremento.

Por otra parte, resaltó que “algunos se pasaron de rosca aumentando los precios”. Y contó un ejemplo: “Hoy llamé a una persona que conozco. Y le digo ‘nos conocemos hace mucho tiempo, hermano, pero no puede ser que un centro de esquí en la Argentina sea de los más caros del mundo. Muchos se pasaron de rosca poniendo precios pensando que el dólar iba a seguir subiendo. La ama de casa lo sabe muy bien: estamos viendo en muchas góndolas cómo se van readecuando los precios”.

“La inflación va a ir bajando en forma sostenida. Hay una determinación muy clara y medidas que se están tomando. Para mi este cambio es un esfuerzo que la gente va a sentir a mediano y largo plazo que valió la pena. Es un saneamiento integral y un ordenamiento con cambios muy profundos”, concluyó el exdirigente del PJ, quien incluso llegó a presidirlo hace algunos años.

