Patricia Bullrich probó una Taser en el estudio y dio detalles del protocolo

Luego de un extenso debate, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que la Policía Federal incorporó 100 pistolas Taser que utilizarán los efectivos que cumplen servicio en los ferrocarriles que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “Son buenas para estas situaciones donde hay bastante gente”, afirmó y aseguró que “ya pasaron los controles de legalidad”.

En una entrevista con LN+, la funcionaria presentó el nuevo armamento y explicó cuál será el protocolo para su utilización. En una primera etapa, adelantó, la portarán los efectivos apostados en 45 estaciones “muy concurridas”.

“Es una pistola eléctrica, abro el seguro, ilumino y aviso que estoy por disparar”, relató en el estudio televisivo mientras mostraba los pasos a seguir para su funcionamiento y precisó que “está conectada a una cámara que registra todo el procedimiento con una imagen a 360°″.

En esa sintonía, explicó que se trata de “la última generación” de este tipo de armas y que se va a usar precisamente en los trenes porque “es un lugar de aglomeración”, donde suelen producirse “situaciones de robo o violencia”.

“Lo que hace (la Taser) es sacarle fuerza a la persona, que no puede mantenerse parada y es en ese momento cuando los efectivos le ponen las esposas y lo reducen. Ese es el objetivo”, precisó y aseguró que “los efectivos de la Policía federal que las van a utilizar han recibido un curso de capacitación”.

Las denuncias por los alimentos retenidos

Por otra parte, en medio de las denuncias cruzadas por los alimentos acopiados en los depósitos del Ministerio de Capital Humano y la decisión de que sea el Ejército el que finalmente los distribuya, Bullrich acusó contra al kirchnerismo de mentir en torno al estado en que se encuentran los productos.

“Los que están escribiendo los kirchneristas no es cierto, no es así, no hay vencimientos en el stock de alimentos guardados. Uno tenía la posibilidad logística de que todo lo que vencía separarlo y enviarlo rápidamente. El problema es que si los funcionarios que tienen que informar sobre el tiempo logístico no lo hacen, se entra en contradicción y ahí está el problema”, expresó.

En tanto, pidió que “si hay hechos que tienen que ser investigados, que se investiguen rápido y que los funcionarios echados tengan capacidad de dar una explicación”.

