Daniel Scioli explicó su cambio de postura sobre las sociedades anónimas en el fútbol

Del peronismo a los libertarios, el secretario de Ambiente, Turismo y Deportes, Daniel Scioli, se justificó por su salto partidario y dijo que su intención es colaborar con la Casa Rosada. En ese marco, explicó el miércoles por la noche su cambio de opinión sobre las sociedades anónimas en el fútbol (SAD) -a las que antes se oponía y ahora promociona- y reveló una charla que tuvo con el presidente brasileño, Luis Inácio “Lula” da Silva, sobre el actual mandatario local, Javier Milei.

Inmerso en una fuerte disputa con la cúpula de la AFA por el ingreso o no de capitales privados al fútbol, acelerado a través del DNU 70/2023 de este gobierno, Scioli pidió “dar libertad” de acción a los clubes y aseguró primero que en 2018 no pensaba así porque todavía no había tantos países bajo esta metodología. “Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia”, enumeró sobre naciones de la región que aplicaron las SAD y también reparó: “95% de los jugadores de la Selección juegan en clubes que son sociedades anónimas. ¿Por qué tienen temor a que los socios elijan en libertad si quieren esta opción o no? No es obligatorio”.

Dijo, también, que ya pasaron seis años de aquel momento en que había presentado un proyecto para impedir una supuesta “privatización del fútbol”, que tiene como otro de sus impulsores al expresidente Mauricio Macri y entre los detractores a los excompañeros de Scioli, de Unión por la Patria (UP). “Han pasado tantas cosas en el fútbol y otros ámbitos de la vida... No cambio de opinión, quiero dar una opción, yo también evoluciono, no es que me quedo con ideas fijas, me doy cuenta de los cambios que hay. Y la experiencia en Brasil me permitió incorporar nuevas ideas. En Brasil hay clubes privados; hay en Uruguay, con una ley modelo”, comentó en TN.

Después, apuntó directamente contra la asociación del fútbol nacional. “Hoy AFA, qué casualidad, después de este debate dijeron: ‘Estamos pensando una alternativa’. El verdadero cambio es el que propuso Milei y el que estamos defendiendo con [el subsecretario de Deportes,] Julio Garro. Es ir a las cosas como son”, comentó, tras cruzarse en redes con Pablo Toviggino, tesorero de la organismo y mano derecha de su titular, Claudio “Chiqui” Tapia.

A Milei, según recordó, Scioli lo conoció en 2015 a través del actual ministro del Interior, Guillermo Francos, que tiene a cargo la secretaría que él comanda. “Yo interpreto la voluntad de la gente, el estado de ánimo, la nueva etapa democrática de Milei y tengo toda la voluntad de ayudar, él lo sabía. En el balotaje voté a [Sergio] Massa, lo había hecho público y lo había acompañado. Si el presidente [Milei] convoca a aquellos que quieran acompañar, más allá de dónde provenga, ¿por qué no voy a ayudar y voy a ser indiferente? Si yo sé que puedo generar trabajo”, sostuvo, en tanto, sobre su salto de oficialismo a oficialismo, pese al cambio de signo político del Gobierno. “Miren que yo no me quedé en Brasil comentando allá, especulando a ver cómo iba esto. Un día le dije al presidente Milei: ‘Javier, contá conmigo’. Y a Francos: ‘Quiero ayudar’”, reveló.

Charla con Lula

Convencido de que con Milei viene “un país mejor”, Scioli recordó sobre un ida y vuelta que tuvo con Lula da Silva cuando todavía era embajador. “En la campaña hasta Lula me había preguntado por Milei y le expliqué que estaba interpretando el hartazgo de la gente con la política, con un movimiento que empezaba en la juventud. Me dijo: ‘¿Me podés mandar un discurso? Porque me interesan estos fenómenos’. A las dos horas le mandé a la casa, a Lula, en portugués, un discurso de Milei”, indicó.

Y cuando le comentaron que Cristina Kirchner cuando era mandataria a él lo “maltrataba”, Scioli se limitó a decir: “Yo no soy quejoso, soy el goleador de Villa La Ñata, Pichichi, y alguna patada en el área chica me tengo que comer para meter el gol”.

