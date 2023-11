escuchar

La discusión entre los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei previa al balotaje dejó a su paso varias situaciones particulares. Una de ellas fue que no hubo máximos dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) entre los invitados presentes. Guillermo Francos, asesor del libertario y eventual ministro del Interior en un gobierno de La Libertad Avanza (LLA), explicó: “Ellos no eran parte directa del debate”.

En diálogo con la emisora CNN, Francos enfatizó que la disputa oral pautada antes de la última etapa de la elección presidencial era entre el candidato de LLA y el de Unión por la Patria. “Todo esto que se dijo sobre un pacto o alianza con JxC si hubiera habido gente de ellos se reforzaba”, dijo el asesor de Milei ante la ausencia de figuras como Mauricio Macri o Patricia Bullrich.

Para Francos, lo que ocurrió con ese partido es que “hubo una decisión de apoyo de una parte muy importante de Juntos, a partir de la propia fórmula presidencial [al frente de Bullrich] de apoyar a Milei”.

El asesor del candidato de LLA desestimó la candidatura de Massa: “No se entiende cómo va a hacer si no mejoró nada en este tiempo y empeoró las condiciones económicas del país”. “¿Quién es este Sergio Massa que nos habla? Es un político más de la politiquería y casta argentina que se cree que puede manejar los recursos del Estado de la manera en que los está manejando”, prosiguió Francos.

“Mucha gente vio a un candidato del oficialismo que en ningún momento se refirió a las causas de la crisis económica que está viviendo la Argentina y que, en cambio, trató permanentemente de sacarlo a Milei para que no le planteara estos temas. Alguien que es ministro de Economía y genero una proyección con un 45% de pobreza, un número elevado de indigencia, gente que no tiene trabajo, habla como si nada pasara y no dice cómo va a hacer para solucionar los temas del presente y pretende solucionar lo del futuro”, sumó Francos en la crítica hacia el candidato de Unión por la Patria.

Uno de los principales colaboradores de Milei reconoció que a “Javier, tal vez, la propia dinámica del debate y los planteos de Massa lo llevaron a no tratar temas de importante relevancia en Argentina”.

