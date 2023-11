escuchar

El duelo verbal entre Sergio Massa y Javier Milei -intercambio que aconteció el domingo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho (UBA)- cosechó elogios y críticas tanto de referentes que conforman el arco oficialista como opositor. A través de redes sociales y medios de comunicación, personajes de ambos lados de la grieta analizaron lo ocurrido en el último debate presidencial antes de la segunda vuelta electoral -que tendrá lugar el próximo domingo 19 de noviembre-.

Una de las primeras en manifestar su opinión sobre el encuentro fue la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. “Ministro Massa: las palabras no tapan la realidad. Este es su país y la decadencia argentina el resultado de las múltiples gestiones de su partido. Mentir es lo único que hace bien. El 19 no votes verseros, votá a Javier Milei sin miedo”, escribió Bullrich, que compartió además un video que el mismo Milei había divulgado horas antes.

En contraposición, el exministro de Cultura de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, consideró que el papel del líder de LLA fue “penoso”: “La preparación es todo en un debate. Alrededor de Massa se prepararon. Como se preparó Macri en 2015 y 2019. Milei no es solo un pésimo candidato. Antes que cualquier otra cosa es un chanta”.

La preparación es todo en un debate. Lo de Milei es penoso desde todo punto de vista. Alrededor de Massa se prepararon. Como se preparó Macri en 2015 y 2019. Milei no es solo un pésimo candidato. Antes que cualquier otra cosa es un chanta. — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) November 13, 2023

Junto a ello, la titular de AySA y pareja de Sergio Massa, Malena Galmarini, lo tildó de “machista” y “antidemocrático”. Esto último, luego de que el ganador de las PASO chicaneara al titular del Palacio de Hacienda al recordar que Galmarini perdió la interna por la intendencia de Tigre contra Julio Zamora.

“Milei, hablas de mí con el mismo machismo que hablas de cada mujer argentina. Soy la mujer de Sergio Tomás en mi casa; fuera soy una militante política del peronismo. Te aclaro que me presenté dos veces a elecciones solamente: en 2009 gané por el doble a la lista local y por 14 a la nacional”, aclaró.

“Ahora, en 2023, yo perdí, pero Massa ganó”, reconoció a continuación. “Deberías aprender que es parte del juego, ganar o perder. Lo importante es la voluntad política y la vocación de servicio. La tolerancia es columna vertebral de la democracia. Pero no sos democrático, por lo tanto es difícil”, concluyó.

Por su parte, desde la pantalla de LN+, la diputada electa por La Libertad Avanza (LLA), Marcela Pagano, auguró que Sergio Massa tendría un futuro prometedor en Intratables de no llegar a convertirse en presidente. “Me pareció importante que [Javier] Milei no entrara en el juego de la chicana sucia. Massa vino a hacer eso. Si Sergio Massa no logra ser presidente, es un gran candidato a ocupar un rol importante como panelista de Intratables. A Milei ni lo movió del eje. No lo logró. A Massa los brasileños lo entrenaron para llevar la campaña a un lugar sucio, a un nivel de prepotencia que saca de quicio a cualquiera”, opinó.

En ese mismo sentido se pronunció la compañera de fórmula de Javier Milei, Victoria Villarruel- “Vi a una persona que se aprendió un libreto, que no rindió cuentas de su gestión, que es parte de la clase política desde hace muchos años. Del otro lado vi a Javier Milei siendo entrevistado por Sergio Massa también. Sergio Massa creyó que era muy original su recursos de ‘por sí o por no’. Si tenía ganas de ser Mirtha Legrand, tendría que haber seguido esa vocación”, dijo en TN.

“Necesitamos un Presidente con temple, capacidad de diálogo, de negociación, de articular acciones efectivas que nos devuelvan al camino de la movilidad social ascendente. Por eso elegimos a Sergio Massa”, alegó por su parte la gobernadora por la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

“[Margaret] Thatcher no es [Kylian] Mbappé, es la responsable de un crimen de guerra que le costó la vida a más de 300 compatriotas. La causa Malvinas no es “nacionalismo barato”, como indicó Javier Milei. El pisoteo que realiza de la memoria, es directamente proporcional a su proyecto para pisar la soberanía argentina. Mi felicitación para Sergio Massa. La Argentina se defiende”, remarcó el Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario, “Chino” Navarro.

