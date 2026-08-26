Declara hoy Nadia Beller como testigo en la causa que investiga el enriquecimiento de Cerimedo

La Fiscalía Departamental de La Paz citó a declarar a Nadia Beller, víctima de un intento de asesinato, como testigo en una causa que investiga el enriquecimiento de Fernando Cerimedo, que era su pareja y está preso como presunto autor intelectual del atentado.

La declaración de Beller está prevista para las 17.30 hora de la Argentina (16.30 de Bolivia), en Santa Cruz de la Sierra, donde Beller se recupera del ataque que sufrió el lunes de la semana pasada. El sábado le dieron el alta y está instalada en una casa, que no es la suya, con custodia policial.

Esta causa por “enriquecimiento ilícito” es un expediente que se tramita en paralelo con el caso por el intento de asesinato que avanza en Santa Cruz de la Sierra. La hipótesis de los investigadores de La Paz es que Cerimedo hizo una fortuna a costa del estado boliviano.

Hoy Cerimedo afronta cuatro causas diferentes en Bolivia: la del atentado, la de enriquecimiento ilícito, una por hechos anteriores de violencia contra Beller y una nueva por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En el estado de Beni, la fiscalía departamental sospecha que Cerimedo ayudó a esconder vuelos irregulares de “narcoavionetas” en la región de Santa Ana del Yacuma, en el norte de Bolivia. Por el momento, no se difundió qué pruebas sostienen esta hipótesis.

Fernando Cerimedo, preso en Bolivia

Enriquecimiento ilícito

En Bolivia, hay una figura penal que no existe en la Argentina que castiga con una pena de entre tres y ocho años a la persona que, sin ser funcionaria, haya incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, afectando el patrimonio del Estado.

Tal como ocurre en la Argentina con la figura del enriquecimiento ilícito de los funcionarios, si la causa avanza, Cerimedo, asesor sin cargo del presidente Rodrigo Paz, deberá justificar cómo hizo su fortuna.

En entrevistas que dio después del atentado, Beller dijo que quien era su pareja recibió mucho dinero de la corrupción en Bolivia y que lo “lavó” en la Argentina.

Durante los allanamientos ordenados en esta causa, se encontraron, en distintos domicilios de Cerimedo más de 40.000 dólares en distintas monedas, un vehículo con identificación oficial, muebles con espacios de guardado ocultos y tarjetas personales que lo identifican como “asesor principal” de la Presidencia boliviana. También, una “minigranja de bots”, según informó la fiscalía, para administrar cuentas falsas en las redes.

El brazo fracturado de Nadia Beller, en imágenes que ella subió a Facebook Facebook Nadia Beller

Además, se le secuestró dinero en la mochila con la que, de acuerdo con los investigadores, planeaba dejar el país horas después del atentado contra su pareja.

Otra prueba clave sobre la amplia disponibilidad de fondos que tenía Cerimedo la aportó el testigo Luis Enrique Villarroel, el hombre que declaró que le prestó 17.000 dólares el “jueves o viernes” previo al atentado, que fue el lunes 17 de agosto. Villarroel dijo además que le estaba vendiendo a Cerimedo una quinta a un precio acordado de 200.000 dólares. Contó que Cerimedo ya le había pagado 170.000.

Según el propio Villarroel declaró en la Justicia, es “director de Autoridad de Juegos AJ”, el organismo que fiscaliza el juego en Bolivia. Un vínculo más de Cerimedo con funcionarios del gobierno de Paz en cargos clave.

Según Beller, Cerimedo recibía “comisiones por los contratos de explotación hidrocarburífera y de oro del Estado boliviano con empresas privadas”. En la Argentina, una de las múltiples sociedades que creó Cerimedo en los últimos años es Australis Energy Group, que tiene como objeto social la explotación geológica de hidrocarburos, litio, oro y gas. Natalia Basil, casada con Cerimedo, es dueña del 50% de esta sociedad, que se creó en 2025.

Según la defensa de Cerimedo, él era asesor de la CAF, el banco de desarrollo latinoamericano y del Caribe, pero la CAF lo negó. Su defensa dijo entonces que el dinero en efectivo que le encontraron era un préstamo para instalarse en Bolivia “mientras se terminaba de concretar el contrato con CAF”, todavía no cerrado.