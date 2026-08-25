Detuvieron al titular de la UOM Quilmes: circulaba con armas, cuchillos y un bate de béisbol

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la seccional Quilmes, Varela y Berazategui, Adrián Pérez, fue detenido este martes en el barrio porteño de Mataderos durante un control policial de rutina luego de que los efectivos encontraran armas de fuego y otros elementos en el vehículo en el que se trasladaba.

El sindicalista circulaba a bordo de un Peugeot 308 de color gris con vidrios polarizados acompañado por su chofer y su custodio cuando fue interceptado sobre la calle Alberdi por agentes policiales en el marco de un procedimiento de control.

La detención del sindicalista

Durante la inspección del vehículo, la policía halló un bolso que contenía dos pistolas, dos cuchillos y un bate de béisbol. Los agentes también secuestraron los celulares de los sospechosos.

Fuentes de la Policía de la Ciudad precisaron a LA NACION que el procedimiento se inició cuando personal de la Comuna 9 dedicado a tareas de prevención de robos cometidos con inhibidores observó a tres hombres subir a un Peugeot 308. A partir de esa maniobra, los efectivos realizaron un seguimiento del vehículo y lo interceptaron en Juan Bautista Alberdi al 5900.

Al acercarse para identificar a los ocupantes, los policías recibieron una respuesta que derivó en una inspección inmediata del auto. Los tres hombres manifestaron que llevaban armas de fuego dentro del vehículo.

El auto en el que circulaba el sindicalista

Una de las armas se encontraba sobre el asiento trasero, guardada dentro de un bolso de mano, mientras que la segunda estaba alojada en la guantera. Durante el procedimiento, uno de los ocupantes se identificó como secretario general de la UOM Seccional Quilmes y aseguró contar con documentación correspondiente a una de las armas halladas. Las armas no poseían munición en recámara y tenían el cargador colocado.

Tras el hallazgo, se realizó una consulta con la Unidad de Flagrancia Sur. La fiscal Nancy Haron intervino en el caso y dispuso la detención de Adrián Pérez y su chofer y custodio por el delito de portación ilegal de arma de guerra. Además, ordenó el secuestro del arma, celulares y rodado.

Adrián Pérez

El dirigente sindical se desempeña como secretario general de la UOM correspondiente a la seccional que nuclea a los distritos de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, en el sur del conurbano bonaerense.

En marzo asumió su segundo mandato consecutivo al frente de la seccional. Aquella reelección se selló mediante la presentación de una lista única —la tradicional Lista Verde— que cosechó un 99,4% de los votos de los afiliados, al consolidar un liderazgo que se había iniciadp en 2022 tras desplazar al histórico dirigente Francisco “Barba” Gutiérrez.

La Justicia deberá determinar ahora la situación procesal de los detenidos y establecer quién era el responsable de las armas encontradas en el auto.

Los elementos secuestrados en el vehículo

Gremio intervenido

A fines de mayo, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso la intervención por 180 días de la UOM y ordenó el desplazamiento de toda su conducción del secretariado nacional, incluido el jefe del gremio, Abel Furlán.

La Justicia resolvió de esa manera al considerar que había habido irregularidades en el proceso eleccionario del 18 de marzo pasado que había consagrado a Furlán como secretario general.

Furlán, junto a Kicillof Mauro V. Rizzi

Furlán es un dirigente ligado al kirchnerismo que se apartó de la conducción de la CGT para integrarse al Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), que mantiene una postura más combativa con el gobierno de Javier Milei.

El fin de semana último, el secretario general de la CGT Jorge Sola llamó en declaraciones a Radio con Vos a poner fin a la intervención del gremio y dijo que la Justicia debe “devolver” la organización a “sus legítimos propietarios, que son los trabajadores”.