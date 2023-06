Declaró el primero de los hackers detenidos por el espionaje a jueces y funcionarios

escuchar

No lo admitió, pero tampoco lo negó. El hacker confeso Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro se convirtió en el primero de los cuatro detenidos que declaró ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Relató cómo participó en las maniobras para tomar el control de teléfonos móviles o activar nuevas líneas a nombre de jueces y fiscales, pero no cruzó una línea roja: dijo que no recordaba si el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, era uno de sus objetivos.

Nuñes Pinheiro declaró ayer, poco después de presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py, donde quedó detenido e incomunicado. Planteó que solo se dedicó a tomar el control de los teléfonos celulares que le ordenó un hombre identificado como “Juanxd”, cuya verdadera identidad sigue en las sombras . Detalló que hackeaba los aparatos para, en cuanto lo lograba, dejarlos en manos de ese usuario misterioso.

“Todo se hacía sobre la marcha”, rememoró ante una pregunta del fiscal federal Gerardo Pollicita. “La información de la persona [a hackear] me la pasaba [Juanxd]”, explicó, para luego detallar que cobraba entre 8000 y 15.000 pesos en criptomonedas por cada ataque, que ejecutó por medio del llamado SIM-swapping.

Núñez Pinheiro insistió, además, que ese usuario solo se presentó como “Juanxd” y que jamás llegó a conocer su identidad real, aunque dijo que creería que se trataría de un hombre adulto de mediana edad y, acaso, del noreste argentino porque utilizó la palabra “gurises” en uno de los varios mensajes de voz que le envió.

“Juanxd”, detalló el hacker en tribunales, le “mandaba el número de teléfono y DNI, o número de teléfono, número de DNI y número de trámite de la persona” que debía hackear. A partir de allí, consultaba primero bases de datos personales como Nosis, para luego ingresar a la página de Internet de la empresa de telefonía celular, donde se hacía pasar por la víctima a espiar y requería el cambio de chip, lo que lograba tras responder algunas preguntas básicas.

Cuántas personas hackeó este grupo de hackers es una pregunta cuya respuesta todavía busca determinar la Justicia. Entre los afectados figuran los cuatro ministros de la Corte Suprema -Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda-, dos jueces de la Cámara Federal de la Casación Penal –Gustavo Hornos y Mariano Borinsky-, dos jueces de tribunales orales federales –Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu- y la jueza federal de Misiones, María Verónica Skanata, entre otros.

Las víctimas también incluyen al exministro de Seguridad porteño, Andrés D’Alessandro, y el diputado nacional y candidato a gobernador, Diego Santilli, en tanto que la prensa misionera también incluyó esta mañana entre los perjudicados al gobernador de esa provincia, Oscar Herrera Ahuad.

Además de Nuñes Pinheiro, quien ya declaró ante la Justicia porteña y ante la jueza federal María Servini, la investigación en manos del juez Martínez de Giorgi abarca a otros tres detenidos. Entre ellos, un oficial retirado de la Policía Federal Ariel Pedro Zanchetta, de 56 años, quien fue apresado ayer en Junín, provincia de Buenos Aires.

Al ser indagado en esta investigación, Nuñes Pinheiro reafirmó que recurrió a una página de la “deep web” identificada como “Dark PFA”, cuyo máximo referente era un usuario identificado como “Pr1sox”, y que le permitía buscar, por ejemplo, quién era el titular de un número de documento o de teléfono o de patente de auto.

La verdadera identidad de ese “Pr1sox” salió a la luz en otra investigación judicial que de manera simultánea instruye el fiscal federal Franco Picardi en los tribunales de Comodoro Py. Se llama Tomás Patricio Hvalica, un joven que vive en Quilmes Oeste junto a su madre y que el mes próximo cumplirá 19 años.

Además de esa página en la “deep web”, según reconstruyó el fiscal Picardi, Hvalica o “Pr1sox” también gestionaba un grupo o canal de Telegram donde el hacker Nuñez Pinheiro obtuvo datos del Renaper sobre sus “objetivos” que le habría enviado alguien identificado como “MME”.

Fue allí, en ese grupo o canal de Telegram donde Núñez Pinheiro recibió el encargo de avanzar contra D’Alessandro , jueces y fiscales. Ocurrió en agosto del año pasado, cuando el usuario identificado como “ElJuanxd” requirió sus servicios y le pagó entre 12.000 y 15.000 pesos que abonó con una billetera virtual.

Las ramificaciones de las varias investigaciones judiciales en curso resultan, sin embargo, impredecibles. Según reconstruyeron los investigadores judiciales, solo el exoficial de la Policía Federal detenido, Ariel Zanchetta, habría pedido datos personales sobre 2157 políticos de distintos partidos, ministros de la Corte, jueces y fiscales, entre otros.

Al requerir esos datos personales, Zanchetta se habría presentado como periodista, para luego él mismo u otros miembros de la banda habría respondido las preguntas de seguridad que exigen las empresas de telefonía celular para completar el llamado SIM-swap de los dispositivos o sacar nuevas líneas a nombre de sus víctimas.

Esos ataques les permitieron a Nuñez Pinheiro, “Juanxd”, Zanchetta, los dos detenidos más y otros sospechosos tomar el control de los teléfonos de las víctimas y acceder al contenido de sus aplicaciones. Les habilitó revisar el historial y contenido de sus conversaciones, y cotejar sus fotografías y vídeos, además de suplantar sus identidades digitales y enviar mensajes falsos haciéndose pasar por ellos.