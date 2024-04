La pregunta de Mirtha Legrand que incomodó a Luis Juez: “¿No sabía que se iban a aumentar el sueldo en la sesión?”

Escuchar

Mirtha Legrand se mostró indignada con los aumentos de sueldos que se otorgaron este mes los senadores e incomodó con una pregunta al senador nacional por Córdoba Luis Juez, uno de los cuatro invitados a su programa, La noche de Mirtha, el sábado por la noche. “Se han aumentado los sueldos, senador, qué vergüenza”, dijo Legrand y le preguntó, incisiva: “¿No sabía que se iban a aumentar el sueldo en la sesión?”.

“Fue un hecho vergonzoso. Son esas situaciones que va a pasar el tiempo y esas sesiones vergonzosas van a quedar registradas. Se discutió en 42 segundos”, respondió Juez, pero no logró convencer a Legrand. “La Doctora [Elisa] Carrió dice que usted sabía”, lanzó Legrand. “No, eso es una pésima apreciación”, contestó Juez.

El senador de Pro continuó con sus críticas al incremento y afirmó: “En seis años no se pudo juntar nunca dos tercios del Senado porque sino hubiésemos nombrado al Procurador de la Nación y ministros de la Corte [Suprema]. Se completaron 42 senadores, que son dos tercios, para poder votar sobre tablas porque no tenía dictamen de comisión”. Para que hayan dos tercios en la Cámara Alta, no obstante, deben ser 48 los senadores, ya que el total es de 72.

“Hemos presentado un proyecto para retrotraer eso”, aseguró Juez. Y agregó: “Si esa discusión se tiene que dar, que se dé con toda la transparencia del mundo. Y si hay senadores que dicen que tienen que ganar como un piloto de Fórmula 1, que lo digan, y que también yo pueda tener la posibilidad de decir que me parece absolutamente inoportuno y vergonzoso”.

El actor y humorista Martín Campilongo, más conocido como “Campi”, intervino y quiso expresar cómo se sintió ante el aumento: “La sensación que me dio. ¿Te acordás cuando nos encerraron en pandemia y de golpe vemos una fiesta en Olivos? La sensación fue la misma. Che, pero estamos todos haciendo un esfuerzo ¿y ustedes muchachos?”.

Marcha por la educación

Juez, más avanzado el programa, mientras realizaba una crítica a la dirigencia introdujo a la mesa el tema de la educación pública y las marchas en defensa de la educación que se dieron en todo el país el pasado martes. “Tengo 60 años, milito del año 82 con la vuelta de la democracia. Hace 40 años que milito y no siento que con la democracia le hayamos cambiado la vida a nadie. Porque ningún indicador es mejor que hace 40 años. No estoy hablando de la democracia como sistema... miren lo que pasó el martes con el tema de la educación publica”, dijo.

“Nosotros somos educación pública. Es una cuestión aspiracional. Nuestros viejos querían que fuéramos a la facultad. Mi papá soñaba, mi mamá también cuando le mostré la libreta de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). “¿Le impresionó la concentración?”, preguntó Legrand. “La preveía porque es muy transversal”, contestó el senador.

“Yo soy grande y he pasado por todos los gobiernos, por todo lo que se imaginen. Nunca vi tanta gente junta, nunca”, remarcó Legrand. “Eso es subestimar. Se lo digo al gobierno: no subestimen. No crean que porque hubo un par de pícaros aprovechadores que están siempre y se montaron en una marcha, no subestimen lo que es para el argentino la educación pública. No lo subestimen porque se van a equivocar”, advirtió Juez.

Luego, contó cómo fue la movilización en su provincia. “En Córdoba fue multitudinaria la marcha. En Córdoba meterse con la Universidad Nacional de Córdoba es meterse con el fernet de los cordobeses. Los que quisieron tener algún nivel de aprovechamiento político, la gente dijo ‘no, no, nosotros estamos protestando por la educación publica’”.

“Cuando fui embajador en Ecuador, usted no sabe en el extranjero lo que significa venir a estudiar a la Argentina. Confundir la educación pública con [Roberto] Baradel es un error horrible de la dirigencia política. Podemos tener malos dirigentes, pero guarda con la educación pública porque estamos todos formados en la educación pública”, insistió el exintendente de la ciudad de Córdoba. Campi y Valeria Mazza se sumaron a los dichos de Juez. “Forma parte de la argentinidad la educación pública”, subrayó Campi, mientras que Mazza afirmó que “la educación pública cambió a la Argentina, es una insignia”.

LA NACION

