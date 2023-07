Definen el nuevo salario mínimo y hay diferencias entre los gremios sobre el porcentaje de aumento a reclamar

escuchar

El Gobierno nacional, las tres centrales obreras y los representantes empresarios debatirán hoy un nuevo monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y de las prestaciones por desempleo, en el marco de la convocatoria del Ministerio de Trabajo al Consejo del Salario. El sueldo básico es hoy de $87.987, valor que se alcanzó en la última negociación, en marzo último.

El Ministerio de Trabajo, a cargo de Raquel Olmos, convocó a sindicalistas y empresarios a discutir una actualización del mínimo y de las prestaciones por desempleo en sesión ordinaria a las 16, de forma virtual, y luego habrá una segunda reunión para fijar los nuevos montos, según el artículo 135 de la Ley 24.013. La CGT y la CTA kirchnerista, que conduce Hugo Yasky, juegan en tándem y buscan “una propuesta común”. Por su parte, la CTA-Autónoma, que encabeza Hugo “Cachorro” Godoy, argumentó su postura en base a un informe con datos oficiales sobre el incremento de la canasta básica de alimentos, por lo que considera que el salario mínimo debería fijar su valor en $235.384, lo que implicaría una suba superior al 150%.

”Si el Consejo fijara un valor que atendiera las necesidades elementales de un trabajador o trabajadora, el SMVM debería estar en 233 mil pesos y estamos lejos de eso porque deberíamos tener un incremento del 170 por ciento”, afirmó Godoy a través de un comunicado. El dirigente estatal, que hace pocos meses era considerado un aliado del Gobierno, dispuso además una serie manifestaciones callejeras para reclamar que se fije un salario universal.

Desde el Gobierno cruzaron a Godoy y explicaron que el mecanismo de actualización del salario mínimo no se realiza en base a la canasta básica de alimentos. “No es lo mismo que el salario porque la canasta se refiere a una familia tipo, esto es, una familia donde hay dos adultos y dos menores. Por lo tanto, los componentes de ingresos que se miden contra la canasta no es el salario mínimo vital sino los ingresos que hay en esa familia, y si el salario no alcanza a cubrirla, esas familias tienen otro tipo de acompañamiento como algunas de todas las políticas sociales que llevamos adelante”, argumentó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.

Los montos vigentes del SMVM y por desempleo fueron decididos por última vez el 21 de marzo, por lo que desde el 1° de abril de este año el mínimo fue de 80.342 pesos, en mayo aumentó a 84.512 y, en junio, a 87.987 pesos, sobre la base del acuerdo entre las partes, que convinieron un incremento del 15,6%, 6% y 5%, respectivamente. Las paritarias en el sector privado y público se están dando también de manera trimestral.

El salario mínimo impacta en unos 400.000 trabajadores que están fuera de convenio. Es importante porque sirve como referencia para el salario inicial docente y los programas sociales, ya que el monto de un Potenciar Trabajo constituye la mitad de un salario mínimo . Además, es un indicador para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas.

En el encuentro participarán las cámaras empresarias de las variadas actividades, la CGT y ambas CTA. En la reunión de marzo último, la propuesta de aumento del mínimo fue aprobada por 30 votos, se abstuvo la CTA de Yasky y la rechazó la CTA Autónoma, ocasión en la que gremialistas y empresarios convinieron la convocatoria de hoy.

Qué es el Consejo del Salario

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil convoca a 32 miembros, 16 por la parte trabajadora y 16 por la empleadora.

Es un ámbito institucional permanente de diálogo entre representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado Nacional y el Consejo Federal del Trabajo (gobiernos provinciales) para evaluar temas referidos a las relaciones laborales como redistribución del ingreso, asistencia a desempleados, generación de empleo genuino y decente y combate al trabajo no registrado, entre otros.

