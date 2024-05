Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

📌 | José Luis Espert arremetió contra Axel Kicillof por negarse al Pacto de Mayo

El diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert arremetió contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por adelantar que no formará parte del Pacto del 25 de Mayo en Córdoba. Entrevistado por Joaquín Morales Solá, el economista explicó: “Kicillof que gobierno buenos Aires, una provincia que recibe 40 pesos de coparticipación de cada 100 que aporta, en lugar que ir al Pacto de Mayo, donde se establece que en el punto cinco se trabajará sobre una nueva coparticipación que incluso beneficiará a Buenos Aires, se asocia con provincias que reciben tres veces más de lo aportan y que se negaron al pacto, como La Rioja, Formosa y Tierra de Fuego.

“Kicillof se fuma en pipa a los bonaerenses. Permite que se los fume en pipa los gobernadores La Rioja, de Formosa y el de Tierra de Fuego. Kicillof es parte de la rancia casta política de la Argentina. No le importan los bonaerenses, solo sus intereses políticos de corto plazo”, insistió.

.@Kicillofok sos un garca de los bonaerenses. En vez de ir al Pacto de Mayo y pelear por más coparticipación para PBA (recibe el 40% de lo que aporta), tranzás con La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego que te fuman en pipa (reciben 3 veces más lo que aportan). pic.twitter.com/f6MOCV9wpz — José Luis Espert (@jlespert) May 14, 2024

01.30 | Máximo Kirchner, un nepo-baby en busca de la meritocracia perdida

Máximo Kirchner Alfredo Sábat

Por Luciana Vázquez

Este lunes, Máximo Kirchner, el hijo de Cristina Kirchner en su rol de presidente del PJ bonaerense, sorprendió a propios y ajenos con una novedad política: el “nepo-baby” del kirchnerismo apuesta ahora a la fórmula Milei, es decir, la búsqueda frenética de la legitimidad del voto justo cuando el capital político del apellido Kirchner ya no alcanza para sostener el privilegio del hacer política como resultado de una herencia. La convocatoria a elecciones partidarias para el 17 de noviembre en el principal distrito electoral del país es la prueba más clara de la acentuación de una debilidad de los dos Kirchner, de Cristina y su hijo Máximo.

Es un cambio de época para la vida política del pero-kirchnerismo, un proceso que se cocinó a fuego lento de la desconexión con el votante y al compás de las derrotas históricas que el peronismo viene sufriendo desde 2021, sobre todo, aunque el proceso arrancó en 2015. Este 2024, llegó la hora de acusar recibo. Más que la voluntad de poder, la convocatoria a elecciones es fruto de las presiones de una interna que el apellido Kirchner ya no puede contener.

01.00 | Caputo le pidió al BID reasignar varios préstamos, uno de ellos destinado a mejorar el tren San Martín, a cambio de liquidez

El Gobierno solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un permiso para que le permita reasignar U$S647.500.000 de varios préstamos que le otorgó la institución internacional a la Argentina, entre los que se encuentran U$S400.000.000 que iban a ser destinados a mejorar el ferrocarril San Martín, que este viernes tuvo un choque entre dos trenes que dejó decenas de heridos.

Según afirmaron fuentes del Ministerio de Economía a LA NACION, se tratan de “programa viejos aprobados por el BID que nunca se ejecutaron” y remarcaron que “ese dinero será destinado a otras áreas”. Además, subrayaron que “no es prioridad destinar recursos al San Martín, los trenes son un desastre; ya habíamos pedido hace un mes y medio una auditoría y salió como la imaginábamos”. El Gobierno le pidió a la entidad financiera que les otorguen una “línea de liquidez rápida” por los U$S647.500.000 para la que todavía no cuentan con una asignación específica. En efecto, el programa destinado al San Martín fue publicado en el Boletín Oficial en octubre de 2022, pero no se ejecutó.

La cartera que dirige Luis Caputo, asimismo, solicitó que además de los US$400.000.000 acordados para el tren San Martín, otras cuatro partidas por U$S247.500.000 formen parte de la reasignación. Una de ellas también estaba destinada al sector ferroviario, ya que estaba asignada al “Programa Federal de Infraestructura Regional de Transporte” por un monto de U$S80.000.000.

00.30 | Santilli habló de cambalache, sobre el hurto de cables en la línea del tren San Martín

El diputado nacional de Pro Diego Santilli se manifestó sobre el choque de trenes del tren San Martín. “El problema en la Argentina es que siempre vamos por un atajo, que no lo vivió el mundo, y lo llevamos de un lugar a todas las dimensiones. No es lo mismo estudiar, que no estudiar, o trabajar, que no trabajar. Hay un problema de necesidad y aparecen los intermediarios”, indicó.

“En el caso de los trenes ¿Qué? ¿Vale lo mismo robar los cables de cobre que no robarlos? Es un cambalache. No va. No es solo el accidente del tren, o ahora que dicen que Milei es, en cinco meses, el responsable de la desinversión en trenes. Se dice “pobre pibe” a la persona que robó los cables. No es así, es delincuencia”, señaló.

Diputado Diego Santilli. Tratamiento Ley Bases en Camara de Diputados del Congreso Nacional. Buenos Aires, 30/04/2024 Foto: Marcos Brindicci MARCOS BRINDICCI

