Definición: las fuerzas federales permanecerán en Mascardi y continuarán la búsqueda de quienes escaparon

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El Comando Unificado de Seguridad que se creó para actuar en Villa Mascardi mantuvo reuniones operativas anoche y esta tarde en las que se definió mantener la presencia de las fuerzas federales en la zona de conflicto y continuar con la búsqueda de las personas que escaparon durante el desalojo de ayer.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, remarcó hoy que “hay mucho trabajo por hacer”, al tiempo que destacó que la orden de la jueza Silvina Domínguez no solo contemplaba allanar todos los terrenos ocupados por la comunidad Lafken Winkul Mapu, sino también detener a las personas que allí se encontraban. Además de la decena de usurpaciones denunciadas en los últimos cinco años en la zona de Villa Mascardi (entre predios públicos y privados), existen múltiples causas abiertas por otros delitos.

El operativo de desalojo que este martes encabezó la Policía Federal y Gendarmería Nacional terminó con siete mujeres detenidas, entre ellas, la machi (líder espiritual) de la comunidad, Betiana Colhuan. A su vez, cinco menores fueron trasladados a dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Por la presencia de diversos niños y adolescentes en los predios usurpados se requirió la asistencia de defensores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se reunió con los jefes de las cuatro Fuerzas Federales para evaluar las acciones desplegadas en Villa Mascardi. Min. de Seguridad

Las siete mujeres permanecen detenidas, mientras que los niños fueron entregados a sus familias. Las autoridades también informaron que los menores que habían quedado en los predios ocupados fueron revisados por médicos y posteriormente entregados a sus familiares.

Consultados por LA NACION, vecinos de Villa Mascardi advirtieron la necesidad de una presencia contundente en la zona , a fin de evitar nuevas ocupaciones. Durante el operativo de desalojo de ayer, ningún miembro masculino de la comunidad Lafken Winkul Mapu fue apresado.

En ese sentido, Aníbal Fernández: “Nosotros tenemos que encontrar la solución” para garantizar el fin de la ocupación ilegal de las tierras en la zona. También la fiscal María Cándida Etchepare había señalado que el desalojo de ayer fue solo un primer paso y que el procedimiento sigue .

Comando de fuerzas federales en la zona de Villa Mascardi Min. de Seguridad

Desde esta mañana se realiza sobre la ruta 40 un operativo de tránsito asistido a cargo de las fuerzas federales. Gendarmería mantiene un puesto de control permanente en la seccional de guardaparques Los Maitenes, en la cabecera norte del lago Mascardi, a unos 7 km de la zona de conflicto.

Además, hay otro retén cerca de la estación de servicio del Automóvil Club Argentino de Villa Mascardi. Por los controles, hoy se registraron algunas demoras vehiculares en esa zona. Asimismo, varios operadores turísticos de Bariloche suspendieron excursiones a la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi, como las que se dirigen a Pampa Linda y el río Manso.

Por su parte, la ministra de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, desligó las tomas de los reclamos de las comunidades reconocidas. “ Esta situación no guarda relación con las comunidades originarias, sino que tiene que ver con una usurpación en el marco de un delito que debía cesar ”, afirmó. Minor, que también participó en Bariloche de las reuniones operativas del comando unificado, agregó hoy que solicitará que se continúe con las tareas preventivas y de preservación del lugar para evitar posibles conflictos futuros.

En un comunicado difundido ayer, referentes de diversos credos instaron a las autoridades nacionales y provinciales “a buscar soluciones pacíficas y justas”. Firmado por el obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, y por los pastores Narciso Weiss, de la Iglesia Evangélica Luterana Unida y la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, y Maximiliano Heusser, superintendente del Distrito Cordillera de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, el texto indica: “Las personas de fe no podemos dejar de advertir que la violencia en los reclamos no es una manera acertada de hacerlo. Como tampoco lo es la violencia del Estado al desoír los reclamos y no brindar soluciones en tiempo y forma. Como personas de fe, tampoco podemos dejar de advertir que muchas veces los males del racismo, la xenofobia y el prejuicio sobre los demás se establecen en medio nuestro”.

En tanto, luego del desalojo, la iglesia Nuestra Señora de la Asunción y la parroquia Nuestra Señora de Los Lagos de Villa La Angostura aparecieron esta mañana con pintadas en las que se leían consignas como “Relmu Lafquen Resiste”, “basta de imposiciones” y “resistencia mapuche”. Asimismo, se encontraron rastros que evidencian la intención de incendiar la puerta de la iglesia.