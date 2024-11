Denuncian penalmente al “Gordo Dan”, Agustín Laje y otros libertarios que se proclamaron “el brazo armado” de Milei

Junto a la diputada Mónica Fein, el diputado del Partido Socialista, Esteban Paulón, presentó una denuncia penal este martes por los dichos de varios dirigentes libertarios en el lanzamiento de la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”. Los apuntados ante la Justicia son Daniel Parisini -más conocido como “El Gordo Dan”-, Agustín Laje, Alejandro Álvarez, Agustín Romo y Nahuel Sotelo. Fueron denunciados por “incitación al odio, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva”.

“En una democracia constitucional, las expresiones que promueven el uso de la violencia como herramienta política son absolutamente incompatibles con los principios fundamentales del Estado de Derecho. La organización de un grupo que se autodenomina ‘brazo armado’ o “guardia pretoriana’ no solo es contraria a la paz social, sino que representa una amenaza concreta a los derechos y garantías de todos los ciudadanos”, explicó Paulón.

Durante el evento, que se celebró el sábado pasado, “El Gordo Dan”, como responsable político del armado de este espacio, dijo que que la agrupación era “el brazo armado” y la “guardia pretoriana” del Presidente. “El acto contó con una estética fascista y LGBT odiante”, sostuvo el legislador opositor.

NI BAITEO, NI BROMA. INCITACIÓN A LA VIOLENCIA



Denunciamos penalmente a “Las Fuerzas del cielo” por incitación al odio, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva.

No hay lugar en nuestra democracia para la violencia política ni la prepotencia del poder. pic.twitter.com/hOJ29f9EX6 — Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) November 19, 2024

Y sumó: “La carga simbólica y discursiva de las expresiones emitidas por Parisini, en su calidad de integrante de La Libertad Avanza y responsable político del armado de este espacio, reviste especial gravedad porque provienen de un referente político con capacidad de influir en sectores sociales y políticos, a su vez convalidan y normalizan la violencia en el ámbito político: un mensaje que puede tener repercusiones directas en la conducta de los seguidores de este movimiento”.

Laje por su parte, expresó como orador durante el encuentro: “De un lado estamos los que defendemos la vida y la dignidad humana; y del otro lado están los zurdos hijos de puta… Lo mínimo que podemos hacer con ellos es insultarlos y si quieren llorar que lloren”. “Alientan el odio e incitan a la persecución contra un grupo de personas a causa de sus ideas políticas”, opinó al respecto Paulón, en declaraciones a las que pudo acceder este medio.

Las respuesta del entorno libertario a la denuncia penal

En diálogo con LA NACION, Alejandro Álvarez dijo no tener problema alguno en presentarse delante de un juez. “Ratifico cada una de las palabras que dije y las voy a volver a decir adelante del juez, no tengo ningún problema, no me voy a dejar amedrentar por la izquierda que solo quiere prohibir y encarcelar, como históricamente ha hecho, siendo responsable de millones de muertos y encarcelados solo por no pensar como ellos”, lanzó.

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias Instagram Alejandro Álvarez

Mariano Pérez, influencer libertario, instó a Paulón a avanzar judicialmente contra su persona: “Ya que estás Esteban Paulón, denunciame a mi también que hablé en el acto. Este pelotudo a cuerda se piensa que nos va a poder callar pero lo único que hace es demostrar su verdadera mentalidad totalitaria. No vamos a retroceder un milímetro, a muerte con El Gordo Dan, Agustín Romo, Agustín Laje, Nahuel Sotelo y Alejandro Álvarez”, escribió en la red social X.

El lanzamiento oficial de las “Las Fuerzas del Cielo” en San Miguel

Parisini, de los tuiteros predilectos del presidente Javier Milei, protagonizó una fuerte polémica el fin de semana al pronunciar un discurso en la presentación de “Las Fuerzas del Cielo”, que pretende competir por lugares en las listas del oficialismo en 2025. Junto a las menciones al “brazo armado” y la “guardia pretoriana”, acotó: “Somos sus soldados más leales [los de Javier Milei], los que estuvieron desde el principio y los que van a estar hasta el final defendiendo el proyecto de país de nuestro líder”. Del acto en San Miguel, según supo LA NACION, participaron figuras como Agustín Laje, Agustín Romo, Nahuel Sotelo y Santiago Santurio.

También conocidos como “los cruzados de Milei” a raíz de su fanatismo, el “debut” de este espacio ocurrió a finales de septiembre de este año. El punto de encuentro fue Paseo Colón al 800, en la plazoleta Eva Perón. Desde allí marcharon hacia el acto de Milei en Parque Lezama, donde LLA se formalizó como partido nacional.

Aquella jornada, la caravana fue encabezada por el mismo “Gordo Dan”. Concebido como una especie de “sheriff” del orden libertario, los punteros afirman que se trata de una de las figuras más convocantes, además de la principal cara del canal de streaming oficialista Carajo. Del mismo árbol genealógico provienen Ezequiel Acuña, co-fundador de La Derecha Diario, y Juan Pablo Carreira, más conocido como “Juan Doe”, quien fue jefe editor y hoy director general de Comunicación Digital.

Dentro del ecosistema libertario, varias iniciativas militantes de la primera ola quedaron truncas, discontinuadas o rehenes de quiebres internos hasta su desaparición. En especial, durante el recambio que se produjo entre el período 2021 y 2023, cuando Milei pasó de diputado a presidente. El listado es largo. “Mujeres por la Libertad”, de la legisladora porteña Rebeca Fleitas; “Acción Liberal Unida”, que se definía como “la barra de Ramiro Marra”; y “Nueva Centro Derecha”, liderada por el consultor Álvaro Zicarelli, son algunos de los caídos del mapa.

LA NACION